Al Nassr vs. Al Ain, por Champions asiática: la titular del equipo saudí, ¿juega David Ospina?

Al Nassr está listo para enfrentar al Al Ain en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League asiática. El equipo liderado por Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, entre otros, va abajo en la serie 1-0 por lo que apoyados por su gente esperan revertir el marcador y seguir en camino. Luis Castro, director técnico del club de Arabia Saudita, dio a conocer el once titular para este juego y que tiene como hora de inicio a las 2:00 de la tarde, en horario de nuestro país.

No obstante, en los once escogidos ni tampoco en el banco de suplentes no aparece el arquero colombiano,David Ospina, quien en los últimos juegos había sumado minutos bajo el arco. Eso sí, estarán desde el 'vamos' el portugués Cristiano Ronaldo, el propio Mané y Brozovic.

En la previa del juego contra Al Ain, el popular 'CR7' confió en la remontada y el pase a las semifinales de la Liga de Campeones de Asia. "Creemos que ganaremos y clasificaremos", eso fue lo que dijo el capitán del Al Nassr en rueda de prensa.

La titular de Al Nassr vs. Al Ain: