Falcao García: "Decían que me querían regalar el título; qué estupideces estaban diciendo"

"Estamos mal, dolidos, sin encontrar explicaciones. No entendemos la serie de situaciones que se dieron en el encuentro, con la pérdida de Daniel Ruiz, por ejemplo", con esas palabras, Radamel Falcao García intentó explicar lo ocurrido en el partido entre Millonarios e Independiente Santa Fe, por la fecha seis de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025. Pero no fue lo único y 'explotó'.

El conjunto 'embajador' perdió 1-2, lo que significó quedar eliminado y que el 'león' clasificara a la final, donde jugará por el título frente a Medellín. Y justamente sobre uno de los tantos del equipo 'cardenal', 'el Tigre' se pronunció. "En el primer gol hay dudas, pero así fue siempre; aunque me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar en Colombia, pero, ante la duda, era en contra nuestro", dijo.

"Cuando había que revisar, no lo hicieron. Que se jodan los del VAR, pero, en Manizales, nos robaron dos penaltis que fueron claros. Me hacen el favor, pero nos robaron, así de sencillo lo digo. Todo el torneo fue en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar acá, me importa un carajo, pero siempre fue en contra", afirmó el delantero, capitán y referente, Falcao García, que no ocultó su enojo.

Falcao García, delantero de Millonarios, en medio de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025 Twitter de Millonarios

Y es que también se refirió a quienes decían que le querían dar el título. "Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel. Qué estupidez es la que están diciendo, eso no tiene nada de sentido. Desde el torneo pasado fue un complot mediático, que supuestamente favorecían a Millonarios, a la mierda, todo fue una mentira", continuó en su desahogo el atacante del club 'azul'.

Por último, Falcao García, quien marcó seis goles en la Liga BetPlay I-2025, volvió a retomar sus argumentos sobre el tema arbitral. "Nunca las iban a revisar y siempre, ante la duda, decidían en nuestra contra. Eso es lo que me llevo de este partido", sentenció ante la pregunta que le hicieron en rueda de prensa sobre cómo se sentía, en lo personal, después de esa dolorosa derrota.