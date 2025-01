Alberto Gamero apareció en León y lo comparan con gran amigo de James Rodríguez

Desde la llegada deJames Rodríguez a León, las redes sociales del equipo han estado muy activas y este jueves revelaron que el director técnico colombiano Alberto Gamero está de visita en las instalaciones. Como era de esperarse, el exMillonarios se refirió al fichaje del cucuteño, pero lo más llamativo fueron los comentarios de los aficionados, puesto que compararon al estratega samario con un gran amigo del volante '10'.

Alberto Gamero, entrenador colombiano, está de visita en “La Esmeralda” 💚 para saludar al gran James Rodríguez, conocer el trabajo del Profesor Berizzo y convivir con nuestro equipo.



¡Un gusto tenerlo en casa! 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/V12yzxYdL3 — Club León (@clubleonfc) January 16, 2025

De entrada, Gamero le dio luz verde a la llegada de James y dejó en claro todo lo que significa para nuestro país. "A ustedes les llegó un crack que nosotros tenemos allá en nuestra selección, afortunadamente es colombiano. Creo que es el lo que él eligió y me parece que lo eligió bien. Seguramente aquí va a seguir triunfando y va a seguir siendo ese jugador '1A'. Es un jugador top que nosotros conocemos y me he dado cuenta que lo han recibido muy bien. Es un señor, porque si bien es cierto que ha estado en los mejores clubes del mundo y no es fácil una persona estar en los mejores clubes del mundo y él lo ha hecho. Y donde ha ido ha puesto su nombre. Siempre me he dado cuenta de que como ser humano es un chico que comenzó desde muy temprano y se fue desde muy temprano fuera de Colombia y eso representa mucho. No es fácil estar tanto tiempo fuera de Colombia como ha estado él, triunfando, y eso demuestra que es un ser humano", remarcó el entrenador.

Por último, Gamero habló sobre la importancia de rodearlo para que se sienta muy cómodo dentro de la plantilla. "Hay que valorarlo, me parece que encontré un equipo que le va a brindar su apoyo. Ya lo he visto con Steven Mendoza con Edgar Guerra, con Barreiro, colombianos también que seguramente lo van a arropar y lo van a apoyar. He visto es que está feliz. Nosotros los colombianos también estamos convencidos de que aquí va a triunfar", concluyó.

En los comentarios de la publicación, los hinchas le pusieron humor y expresaron que Gamero guarda similitud con Marcelo, el exjugador del Real Madrid.

"Pensé que Marcelo llegaba a jugar no a dirigir", "Marcelo de Temu", "Grande Marcelo", fueron algunos de los comentarios.