

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 América vs. León, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la Liga MX con James Rodríguez
EN VIVO

🔴 América vs. León, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la Liga MX con James Rodríguez

Este sábado, el León donde milita James Rodríguez visita a las 'águilas' del América en un gran compromiso por el fútbol mexicano. ¡SIGA EN VIVO el partido AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 1 de nov, 2025
James Rodríguez, capitán del Club León en la Liga MX.
Getty Images
  • 10:02 p. m. - 👊🏻⚽ ¡Todo listo!👊🏻⚽
    👊🏻⚽ ¡Los equipos a la cancha!

    Tanto los jugadores del América y León ya se encuentran en el campo de juego. ¡Se viene el partido de la Liga MX!

  • 09:59 p. m.
    🦅 ¡La titular de las 'águilas'!🦅

  • 09:25 p. m. - 👊🏻⚽ ¡TITULARES confirmadas!👊🏻⚽
    👊🏻🦁🟢 ¡Así va León; James es inicialista!

  • 09:24 p. m.
    🤔🦁🟢¿Cómo va León en la Liga MX?

    Las fieras que tiene en sus filas a James Rodríguez sólo suma 13 unidades luego de 15 jornadas disputadas, ubicándose en la casilla 17 de la tabla general.

  • 09:22 p. m.
    🤔⌚¿A qué hora es el partido? 🤔⌚

    El balón rodará a las 10:10 de la noche, en horario de Colombia. ¡No se lo pierda!

  • 09:21 p. m. - 👋🏻¡HOLA! 👋🏻
    👋🏻 ¡Bienvenidos!👋🏻

    Se viene América vs. León por la jornada 16 del Apertura MX. Siga todas las novedades del partido EN VIVO aquí.

