Arsenal vs. Liverpool: historial de Luis Díaz frente a los grandes de la Premier League

Liverpool tendrá que superar una dura prueba este domingo en la Premier League para seguir consolidado como líder de la liga de Inglaterra, cuando visiten al Arsenal. Luis Díaz será titular y espera una vez más poder brillar contra uno de los equipos grandes del elenco británico.

En el más reciente duelo que tuvo el cuadro de Merseyside frente a los ‘gunners’, pero en la FA Cup, el atacante colombiano marcó un golazo, y ya sabe lo que es marcarle al club de Londres.

Por eso, en Gol Caracol traemos un recuento de cómo le ha ido a Luis Díaz contra los grandes de la Premier League, desde su llegada al Liverpool, en 2022.

El guajiro sabe lo que es destacarse contra los clubes del 'Big Six', marcando goles, dando asistencias y levantando títulos, por lo que sabe cómo enfrentar estos retos de alto nivel en una liga tan competitiva como la inglesa.

Así le ha ido a Luis Díaz contra los grandes de la Premier League:

Contra Arsenal:

Frente a los ‘gunners’ Luis Díaz ha tenido unas de ‘cal y otras de arena’, porque la lesión que lo alejó durante muchos meses de las canchas, fue precisamente en un duelo contra Thomas Partey, en un Arsenal vs Liverpool.

A pesar de eso, el nacido en Barrancas, ha jugado varios duelos contra los de Londres, y se ha reportado con asistencia y gol, por lo que también ha celebrado contra ellos.

Luis Díaz celebra gol para Liverpool - Foto: Julian Finney/Getty Images

Contra Manchester United:

Frente a uno de los máximos rivales históricos del Liverpool, Luis Díaz ha disputado tres partidos, con un saldo de un empate, una derrota y una victoria.

En el único triunfo que tienen contra los ‘red devils’, el colombiano fue figura, dando una asistencia y marcando un gol, en un recordado 4-0 en el marcador, el 19 de abril de 2022.

Contra Manchester City

Con los ‘ciudadanos’ le ha costado más a Luis Díaz, ya que ha disputado tres partidos, pero en ninguno ha podido anotarle a los de Pep Guardiola. Eso sí, sabe lo que es ser titular y ganarle el título de la Community Shield.

Contra Chelsea

Frente a los ‘blues’ ha marcado dos goles, ha sido figura y ha levantado títulos en Inglaterra enfrentando al cuadro de Londres. Es uno de los equipos contra los que mejor le ha ido al guajiro.

Contra Tottenham

Ha disputado tres partidos frente a los ‘spurs’ y le ha marcado en dos ocasiones, por Premier League.