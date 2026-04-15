🔴Arsenal vs. Sporting Lisboa, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por Champions League

🗣️ ¡Opiniones de los protagonistas!

"La ambición personal pasa a un segundo plano. Debemos buscar la victoria para seguir haciendo historia a nivel de club. Será un partido precioso y una gran oportunidad, pero no tenemos presión; es simplemente otra ocasión para disfrutar. Significa muchísimo, esta segunda temporada en la Champions League sabe mucho mejor. Después de aquella temporada en Marsella me hizo reflexionar y crecer como persona y como jugador. Trabajé duro, busqué regresar y lo estoy disfrutando muchísimo. Es un logro personal, viniendo de aquel chico que jugaba en las calles de Santa Marta y Aracataca, mi pueblo. Es un sueño hecho realidad estar aquí", expresó Luis Javier Suárez Charris en la previa del juego en el Emirates Stadium.