🔴Arsenal vs. Sporting Lisboa, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por Champions League

El delantero del Arsenal, Bukayo Saka, será baja en el encuentro de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Sporting de Portugal, según confirmó el martes su técnico, el español Mikel Arteta, quien remarcó que Declan Rice, que no se entrenó en la víspera, "hará todo por jugar".
- 12:31 p. m.🚨 Bajas importantes en Arsenal🚨
- 12:28 p. m.🗣️ ¡Opiniones de los protagonistas!
"La ambición personal pasa a un segundo plano. Debemos buscar la victoria para seguir haciendo historia a nivel de club. Será un partido precioso y una gran oportunidad, pero no tenemos presión; es simplemente otra ocasión para disfrutar. Significa muchísimo, esta segunda temporada en la Champions League sabe mucho mejor. Después de aquella temporada en Marsella me hizo reflexionar y crecer como persona y como jugador. Trabajé duro, busqué regresar y lo estoy disfrutando muchísimo. Es un logro personal, viniendo de aquel chico que jugaba en las calles de Santa Marta y Aracataca, mi pueblo. Es un sueño hecho realidad estar aquí", expresó Luis Javier Suárez Charris en la previa del juego en el Emirates Stadium.
- 12:13 p. m.⚽🤔¿Cómo va la serie? ⚽🤔
Arsenal se impuso 0-1 la semana anterior en el José Alvalade, por lo que intentará mantener la ventaja ante sus hinchas. Por su parte, Sporting bucará revertir y remontar.
- 12:12 p. m.⏱️⚽ ¿A qué hora es el partido?⏱️⚽
⏱️⚽ A las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, rodará el balón en el Emirates Stadium, casa del Arsenal.
- 12:09 p. m.👋🏻 ¡Hola, bienvenidos!👋🏻
👋🏻 Buenas tardes, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso del Arsenal contra Bayern Múnich, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.
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