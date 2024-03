Así jugarán los futbolistas de Selección Colombia este fin de semana: ¡a 'romperla'!

Con la mira puesta en la doble jornada de fogueo, que se realizará en marzo, Néstor Lorenzo saca la libreta y empieza a analizar el presente de todos y cada uno de los futbolistas colombianos, pensando en los posibles convocados para enfrentar a España y Rumania.

Es por eso que en Gol Caracol le ponemos el ‘ojo’ a los futbolistas de Selección Colombia y sus respectivos compromisos en este fin de semana.

ARQUEROS

Álvaro Montero: Millonarios vs. La Equidad (sábado, a las 4:00 p.m.).

Camilo Vargas: Atlas vs. América (sábado, a las 10:10 p.m.).

Kevin Mier: Cruz Azul vs. Guadalajara (sábado, a las 8:05 p.m.).

Kevin Mier en acción de juego con el Cruz Azul frente al Pachuca en la Liga de México. Agustin Cuevas/Getty Images

Publicidad

DEFENSAS

Willer Ditta: Cruz Azul vs. Guadalajara (sábado, a las 8:05 p.m.).

Dávinson Sánchez: Besiktas vs. Galatasaray (domingo, a las 11:00 a.m.).

Carlos Cuesta: Genk vs. Club Brujas (domingo, a las 7:30 a.m.).

Jhon Lucumí: Atalanta vs. Bologna (domingo, a las 12:00 p.m.).

Yerson Mosquera: Villarreal vs. Granada (domingo, a las 8:00 a.m.).

Santiago Arias: Bahía vs. Jacuipense (domingo, a las 2:00 p.m.)

Daniel Muñoz: Tottenham vs. Crystal Palace (sábado, a las 10:00 a.m.)

Deiver Machado: lesionado con Lens, de Francia

Cristian Borja: Braga vs. Estrela Amadora (sábado, 3:30 p.m.)

Yerson Mosquera en su debut con el Villarreal Foto: Villarreal

Publicidad

MEDIOCAMPISTAS

Jefferson Lerma: Tottenham vs. Crystal Palace (sábado, a las 10:00 a.m.)

Kevin Castaño: Krasnodar vs. Rubin (sábado, a las 8:30 a.m.)

Matheus Uribe: no estuvo en la victoria Al Sadd 3-0 Qatar SC.

Richard Ríos:Sao Paulo vs. Palmeiras (domingo, a las 6:00 p.m.)

James Rodríguez: Sao Paulo vs. Palmeiras (domingo, a las 6:00 p.m.)

Jaminton Campaz: Vélez vs. Rosario Central (domingo, a las 5.45 p.m.)

Jhon Arias: Fluminense vs. Botafogo (domingo, a las 2:00 p.m.)

Jorge Carrascal: Dinamo Moscú vs. Lokomotiv Moscú (domingo, a las 8:30 a.m.)

Yaser Asprilla: Millwall vs. Watford (sábado, a las 10:00 a.m.)

Jhon Arias celebra la Recopa Sudamericana con el Fluminense Foto: Fluminense

ATACANTES:

Luis Díaz:Nottingham Forest vs. Liverpool (sábado, a las 10:00 a.m.)

Luis Sinisterra: Burnley vs. Bournemouth (domingo, a las 8:00 a.m.)

Rafael Santos Borré: Hoffenheim vs. Werder Bremen (domingo, a las 11:30 a.m.)

Jhon Córdoba: Krasnodar vs. Rubin (sábado, a las 8:30 a.m.)

Mateo Cassierra: Zenit vs. Spartak Moscú (Sábado a las 11:30 a.m.)

Luis Díaz, jugador colombiano, campeón con Liverpool de la Carabao Cup, tras vencer a Chelsea Getty Images