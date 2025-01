Aston Villa sigue de cerca un jugador de la Liga de España: ¿competencia para Jhon Durán?

La Premier League sigue a toda marcha, pero los equipos siguen buscando jugadores antes de que se cierre el mercado invernal y Aston Villa es uno de los clubes que se ha intentado mover para mejorar su plantilla. En las últimas horas se dio a conocer que están siguiendo de cerca a un jugador de la Liga de España que tuvo es canterano y pasó por el Barcelona.

Se trata de Óscar Mingueza, lateral derecho de 25 años que es de la entraña de los catalanes, pero que nunca se pudo consolidar y por eso ahora milita en el Celta de Vigo, donde es titular indiscutido y hasta figura. La información fue revelada por el portal español 'El Chiringuito de Jugones', de España.

Los de Birmingham quieren ampliar su plantilla, puesto que tienen un once titular y uno que otro recambio. Sin embargo, la zona defensiva es la que menos revulsivos tiene. Matty Cash es el lateral por derecha y no tiene un reemplazo, de hecho, Unai Emery casi siempre tiende a pasar a una línea de tres aprovechando a sus defensas centrales. Por izquierda la situación es similar. Lucas Digne es el hombre fijo, pero cuándo no está, la salida por esa zona no es igual de importante.

Por fortuna, su llegada no pone en peligro a Jhon Durán, puesto que nada tiene que ver en su posición. Eso sí, los rumores recientes ponen al colombiano en el PSG de Francia.

🚨 El Aston Villa de Unai Emery se interesa en Óscar Mingueza para el mercado invernal.



📋 El jugador tiene contrato con el Celta hasta junio de 2026.



ℹ️ @marcosbenito9 pic.twitter.com/No41Op6XJZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 5, 2025

¿Quién es Óscar Mingueza?

Comenzó su trayectoria en el F.C. Barcelona "B", donde jugó 36 partidos en la Segunda División B entre las temporadas 2018-19 y 2020-21. Aunque no marcó goles en esta etapa, demostró ser un jugador confiable en la zaga.

Su salto al primer equipo del F.C. Barcelona se produjo en la temporada 2020-21. Durante su tiempo en el club, Mingueza participó en 46 partidos oficiales, anotando dos goles. Además, tuvo experiencia en competiciones internacionales, disputando 12 encuentros en torneos de la UEFA. En la Copa del Rey, contribuyó al título obtenido en la temporada 2020-21.

En 2022, Mingueza fichó por el Celta de Vigo, donde ha encontrado continuidad como titular. En su primera temporada con el club gallego, jugó 23 partidos de liga, y en la campaña 2023-24, aumentó su protagonismo con 41 apariciones y tres goles, consolidándose como una pieza clave en el equipo.

Con 184 partidos oficiales en su carrera hasta la fecha y seis goles, Mingueza destaca por su polivalencia, capacidad defensiva y contribución en momentos clave.