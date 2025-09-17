🔴 Bayern Múnich vs. Chelsea, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Champions League

Se alistan los jugadores del Bayern
Luis Díaz y sus compañeros del Bayern Múnich llegan al Allianz Arena a disputar el partido.
El Allianz Arena ya está listo para que ruede el balón de la Champions League.
Your Champions League Chelsea. 🌟 pic.twitter.com/3QZQmaiSKI— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 17, 2025
𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 𝓿𝓼. 𝗖𝗛𝗘𝗟𝗦𝗘𝗔 🔥 pic.twitter.com/mbK2tNlbKk— FC Bayern München (@FCBayern) September 17, 2025
El encuentro se podrá observar a través de ESPN y Disney+. De igual manera, podrán seguir todas las incidencias del juego en el portal del Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.
El partido entre Bayern Múnich y Chelsea iniciará a las 2:00 de la tarde.
Luis Díaz debuta en la Champions League con el Bayern Múnich frente al Chelsea.
