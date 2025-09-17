Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Bayern Múnich vs. Chelsea, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Champions League
EN VIVO

🔴 Bayern Múnich vs. Chelsea, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Champions League

En el Allianz Arena, se enfrentan el Bayern Múnich, de Luis Díaz, y el Chelsea por la primera fecha de la Champions League. ¡No se pierda ningún detalle del juego!

Por: Jhonatan David Reyes RubioJhonatan Reyes-Periodista Gol Caracol 
Actualizado 17 de sept, 2025
Bayern Múnich vs Chelsea
Bayern Múnich vs Chelsea
Fotos: AFP
  • 01:04 p. m. - Bayern Múnich vs Chelsea
    Se alistan los jugadores del Bayern

    Luis Díaz y sus compañeros del Bayern Múnich llegan al Allianz Arena a disputar el partido.

  • 12:59 p. m. - Bayern Múnich vs Chelsea
    🏟️El recinto donde se jugará el partido espera a sus protagonistas🏟️

    El Allianz Arena ya está listo para que ruede el balón de la Champions League.

  • 12:54 p. m. - Bayern Múnich vs Chelsea
    🔵⚪¡Titular del Chelsea!🔵⚪

  • 12:49 p. m. - Bayern Múnich vs Chelsea
    🔴⚪¡Titular del Bayern Múnich!🔴⚪

  • 12:44 p. m. - Bayern Múnich vs Chelsea
    📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?📶

    El encuentro se podrá observar a través de ESPN y Disney+. De igual manera, podrán seguir todas las incidencias del juego en el portal del Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.

  • 12:40 p. m. - Bayern Múnich vs Chelsea
    🕕¿A qué hora se jugará el partido?🕕

    El partido entre Bayern Múnich y Chelsea iniciará a las 2:00 de la tarde.

  • 11:46 a. m. - Bayern Múnich vs Chelsea
    👋¡Bienvenidos!👋

    Luis Díaz debuta en la Champions League con el Bayern Múnich frente al Chelsea.

