🔴 Bayern Múnich vs Colonia, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Luis Díaz, ONLINE

¡BAYERN YA ES CAMPEÓN, PERO SU 9 SIGUE INTRATABLE! Jugada preparada de tiro libre y Harry Kane le anotó un golazo a Colonia en la última fecha de la #Bundesliga.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 16, 2026
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- 08:51 a. m. - BAYERN MÚNICH 2-0 COLONIA🔴 VEA EL SEGUNDO GOL DE HARRY KANE
- 08:47 a. m. - BAYERN MÚNICH 2-0 COLONIA🔴 Minuto 12'
¡GOOOOOL DEL BAYERN! Jugada preparada, de tiro libre, y, nuevamente, Harry Kane infló las redes para ampliar la diferencia.
- 08:46 a. m. - BAYERN MÚNICH 1-0 COLONIA🔴 VEA EL GOL DE HARRY KANE
¡ÉL SIGUE HACIENDO GOLES! Harry Kane conectó el centro y anotó ante Colonia en la última fecha de la #Bundesliga, con el Bayern ya campeón.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 16, 2026
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- 08:44 a. m. - BAYERN MÚNICH 1-0 COLONIA🔴 Minuto 10'
¡GOOOOOOL DEL BAYERN! Harry Kane, quien nunca perdona en el área, definió de primera, con una volea, tras un centro, e infló las redes para abrir el marcador.
- 08:37 a. m. - BAYERN MÚNICH 0-0 COLONIA🔴 Minuto 5'
Control total del equipo local, que maneja el balón de un lado a otro, pero sin profundidad hasta el momento.
- 08:34 a. m. - BAYERN MÚNICH 0-0 COLONIA🔴 ¡Empezó el partido!
Sonó el silbato y rodó la pelota para este duelo de la última fecha de la Bundesliga.
- 08:33 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA🔴 Los equipos ya están en la cancha
Falta poco para que ruede la pelota en el Allianz Arena.
- 08:32 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA🔴 Alineación titular confirmada del Colonia
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- 08:30 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA🔴 Alineación titular confirmada de Bayern Múnich
¡Esta es nuestra formación inicial para el cierre de la Bundesliga! 🔴⚪️ pic.twitter.com/CNbi3luuxf— FC Bayern München Español (@FCBayernES) May 16, 2026
- 08:29 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA⚽ Último enfrentamiento entre ambos
El pasado 14 de enero, Bayern Múnich ganó 1-3, en condición de visitante, al Colonia, con goles de Lennart Karl, Kim Min-Jae y Serge Gnabry.
- 08:28 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
La plataforma de Disney+ Premium transmite este compromiso.
- 08:28 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
El canal de ESPN transmite este encuentro, desde las 8:30 de la mañana (hora de Colombia).
- 08:27 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA✍️ Últimos partidos del Colonia por Bundesliga
- Colonia 1-3 Heidenheim
- Union Berlin 2-2 Colonia
- Colonia 1-2 Bayer Leverkusen
- St. Pauli 1-1 Colonia
- Colonia 3-1 Werder Bremen
- 08:26 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA✍️ Últimos partidos del Bayern por Bundesliga
- Wolfsburgo 0-1 Bayern Múnich
- Bayern Múnich 3-3 Heidenheim
- Mainz 3-4 Bayern Múnich
- Bayern Múnich 4-2 Stuttgart
- St. Pauli 0-5 Bayern Múnich
- 08:24 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA🏆 Así va Colonia en la tabla de posiciones
Producto de siete triunfos, 11 igualdades y 15 caídas, este equipo marcha en el puesto 14, con 32 unidades, ya salvado del descenso.
- 08:23 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA🏆 Así va Bayern en la tabla de posiciones
Con 27 victorias, cinco empates y una derrota, se ubica en la primera plaza, con 86 puntos, habiéndose coronado campeón hace varias jornadas.
- 08:22 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA🧐 ¿Cómo viene el Colonia?
El conjunto Rene Wagner cayó 1-3, como local, frente a FC Heidenheim 1846.
- 08:21 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA👀 ¿Cómo llega el Bayern?
Los dirigidos por Vincent Kompany vienen de vencer 0-1 a Wolfsburgo, en condición de visitante, con gol de Michael Olise.
- 08:20 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio Allianz Arena, en la ciudad de Múnich, se abren para este duelo.
- 08:20 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la Bundesliga, el balón rodará a las 8:30 a.m. (hora de Colombia).
- 08:19 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de la Bundesliga.
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