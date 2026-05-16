🔴 Bayern Múnich vs Colonia, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Luis Díaz, ONLINE

08:51 a. m. - BAYERN MÚNICH 2-0 COLONIA 🔴 VEA EL SEGUNDO GOL DE HARRY KANE ¡BAYERN YA ES CAMPEÓN, PERO SU 9 SIGUE INTRATABLE! Jugada preparada de tiro libre y Harry Kane le anotó un golazo a Colonia en la última fecha de la #Bundesliga.



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08:47 a. m. - BAYERN MÚNICH 2-0 COLONIA 🔴 Minuto 12' ¡GOOOOOL DEL BAYERN! Jugada preparada, de tiro libre, y, nuevamente, Harry Kane infló las redes para ampliar la diferencia.

08:46 a. m. - BAYERN MÚNICH 1-0 COLONIA 🔴 VEA EL GOL DE HARRY KANE ¡ÉL SIGUE HACIENDO GOLES! Harry Kane conectó el centro y anotó ante Colonia en la última fecha de la #Bundesliga, con el Bayern ya campeón.



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08:44 a. m. - BAYERN MÚNICH 1-0 COLONIA 🔴 Minuto 10' ¡GOOOOOOL DEL BAYERN! Harry Kane, quien nunca perdona en el área, definió de primera, con una volea, tras un centro, e infló las redes para abrir el marcador.

08:37 a. m. - BAYERN MÚNICH 0-0 COLONIA 🔴 Minuto 5' Control total del equipo local, que maneja el balón de un lado a otro, pero sin profundidad hasta el momento.

08:34 a. m. - BAYERN MÚNICH 0-0 COLONIA 🔴 ¡Empezó el partido! Sonó el silbato y rodó la pelota para este duelo de la última fecha de la Bundesliga.

08:33 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA 🔴 Los equipos ya están en la cancha Falta poco para que ruede la pelota en el Allianz Arena.

08:32 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA 🔴 Alineación titular confirmada del Colonia 🚨 Die #effzeh-Startelf ist da 🚨



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08:30 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA 🔴 Alineación titular confirmada de Bayern Múnich ¡Esta es nuestra formación inicial para el cierre de la Bundesliga! 🔴⚪️ pic.twitter.com/CNbi3luuxf — FC Bayern München Español (@FCBayernES) May 16, 2026

08:29 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA ⚽ Último enfrentamiento entre ambos El pasado 14 de enero, Bayern Múnich ganó 1-3, en condición de visitante, al Colonia, con goles de Lennart Karl, Kim Min-Jae y Serge Gnabry.

08:28 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA 🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲 La plataforma de Disney+ Premium transmite este compromiso.

08:28 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA 📺 ¿Cómo ver el partido por televisión? El canal de ESPN transmite este encuentro, desde las 8:30 de la mañana (hora de Colombia).

08:27 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA ✍️ Últimos partidos del Colonia por Bundesliga Colonia 1-3 Heidenheim

Union Berlin 2-2 Colonia

Colonia 1-2 Bayer Leverkusen

St. Pauli 1-1 Colonia

Colonia 3-1 Werder Bremen

08:26 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA ✍️ Últimos partidos del Bayern por Bundesliga Wolfsburgo 0-1 Bayern Múnich

Bayern Múnich 3-3 Heidenheim

Mainz 3-4 Bayern Múnich

Bayern Múnich 4-2 Stuttgart

St. Pauli 0-5 Bayern Múnich

08:24 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA 🏆 Así va Colonia en la tabla de posiciones Producto de siete triunfos, 11 igualdades y 15 caídas, este equipo marcha en el puesto 14, con 32 unidades, ya salvado del descenso.

08:23 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA 🏆 Así va Bayern en la tabla de posiciones Con 27 victorias, cinco empates y una derrota, se ubica en la primera plaza, con 86 puntos, habiéndose coronado campeón hace varias jornadas.

08:22 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA 🧐 ¿Cómo viene el Colonia? El conjunto Rene Wagner cayó 1-3, como local, frente a FC Heidenheim 1846.

08:21 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA 👀 ¿Cómo llega el Bayern? Los dirigidos por Vincent Kompany vienen de vencer 0-1 a Wolfsburgo, en condición de visitante, con gol de Michael Olise.

08:20 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA 🔎 ¿En qué estadio jugarán? Las puertas del estadio Allianz Arena, en la ciudad de Múnich, se abren para este duelo.

08:20 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA ⌚ ¿A qué hora es el juego? De acuerdo con la programación de la Bundesliga, el balón rodará a las 8:30 a.m. (hora de Colombia).