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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Bayern Múnich vs Colonia, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Luis Díaz, ONLINE
EN VIVO

🔴 Bayern Múnich vs Colonia, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Luis Díaz, ONLINE

Se baja el telón de la Bundesliga y, en esta última fecha, Bayern Múnich, que ya se coronó campeón, quiere cerrar con victoria ante su hinchada en el Allianz Arena.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 16 de may, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga
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  • 08:51 a. m. - BAYERN MÚNICH 2-0 COLONIA
    🔴 VEA EL SEGUNDO GOL DE HARRY KANE

    • Publicidad

  • 08:47 a. m. - BAYERN MÚNICH 2-0 COLONIA
    🔴 Minuto 12'

    ¡GOOOOOL DEL BAYERN! Jugada preparada, de tiro libre, y, nuevamente, Harry Kane infló las redes para ampliar la diferencia.

  • 08:46 a. m. - BAYERN MÚNICH 1-0 COLONIA
    🔴 VEA EL GOL DE HARRY KANE

  • 08:44 a. m. - BAYERN MÚNICH 1-0 COLONIA
    🔴 Minuto 10'

    ¡GOOOOOOL DEL BAYERN! Harry Kane, quien nunca perdona en el área, definió de primera, con una volea, tras un centro, e infló las redes para abrir el marcador.

  • 08:37 a. m. - BAYERN MÚNICH 0-0 COLONIA
    🔴 Minuto 5'

    Control total del equipo local, que maneja el balón de un lado a otro, pero sin profundidad hasta el momento.

  • 08:34 a. m. - BAYERN MÚNICH 0-0 COLONIA
    🔴 ¡Empezó el partido!

    Sonó el silbato y rodó la pelota para este duelo de la última fecha de la Bundesliga.

  • 08:33 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA
    🔴 Los equipos ya están en la cancha

    Falta poco para que ruede la pelota en el Allianz Arena.

  • 08:32 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA
    🔴 Alineación titular confirmada del Colonia

  • 08:30 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA
    🔴 Alineación titular confirmada de Bayern Múnich

  • 08:29 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA
    ⚽ Último enfrentamiento entre ambos

    El pasado 14 de enero, Bayern Múnich ganó 1-3, en condición de visitante, al Colonia, con goles de Lennart Karl, Kim Min-Jae y Serge Gnabry.

  • 08:28 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    La plataforma de Disney+ Premium transmite este compromiso.

  • 08:28 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    El canal de ESPN transmite este encuentro, desde las 8:30 de la mañana (hora de Colombia).

  • 08:27 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA
    ✍️ Últimos partidos del Colonia por Bundesliga
    • Colonia 1-3 Heidenheim
    • Union Berlin 2-2 Colonia
    • Colonia 1-2 Bayer Leverkusen
    • St. Pauli 1-1 Colonia
    • Colonia 3-1 Werder Bremen
  • 08:26 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA
    ✍️ Últimos partidos del Bayern por Bundesliga
    • Wolfsburgo 0-1 Bayern Múnich
    • Bayern Múnich 3-3 Heidenheim
    • Mainz 3-4 Bayern Múnich
    • Bayern Múnich 4-2 Stuttgart
    • St. Pauli 0-5 Bayern Múnich
  • 08:24 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA
    🏆 Así va Colonia en la tabla de posiciones

    Producto de siete triunfos, 11 igualdades y 15 caídas, este equipo marcha en el puesto 14, con 32 unidades, ya salvado del descenso.

  • 08:23 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA
    🏆 Así va Bayern en la tabla de posiciones

    Con 27 victorias, cinco empates y una derrota, se ubica en la primera plaza, con 86 puntos, habiéndose coronado campeón hace varias jornadas.

  • 08:22 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA
    🧐 ¿Cómo viene el Colonia?

    El conjunto Rene Wagner cayó 1-3, como local, frente a FC Heidenheim 1846.

  • 08:21 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA
    👀 ¿Cómo llega el Bayern?

    Los dirigidos por Vincent Kompany vienen de vencer 0-1 a Wolfsburgo, en condición de visitante, con gol de Michael Olise.

  • 08:20 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Allianz Arena, en la ciudad de Múnich, se abren para este duelo.

  • 08:20 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la Bundesliga, el balón rodará a las 8:30 a.m. (hora de Colombia).

  • 08:19 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. COLONIA
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de la Bundesliga.

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