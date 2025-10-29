Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Bayern Múnich vs. Colonia, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Luis Díaz
EN VIVO

🔴 Bayern Múnich vs. Colonia, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Luis Díaz

El conjunto 'bávaro' recibe a Colonia, en duelo de Copa de Alemania, con Luis Díaz en el onceno inicialista. El equipo que gane, avanza a la siguiente ronda.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 29 de oct, 2025
Comparta en:
Luis Díaz y Harry Kane, celebrando un gol del Bayern Múnich
Luis Díaz y Harry Kane, celebrando un gol del Bayern Múnich
Foto: AFP
REFRESCAR
  • 03:33 p. m. - 45+' ⏱️l Bayern Múnich 2-1 Colonia l ¡Terminó el primer tiempo!

    El juez central le puso punto final y terminaron los primeros 45 minutos del compromiso.

    • Publicidad

  • 03:31 p. m. - 40' ⏱️l Bayern Múnich 2-1 Colonia l ¡Faltan cinco!

    A falta de cinco minutos para el entretiempo, el cuadro 'bávaro' lo gana parcialmente, luego de haberle dado la vuelta al resultado.

  • 03:28 p. m. - 38' ⏱️l GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL l

    Harry Kane no perdonó frente al arco y sentenció el 2-1 contra Colonia. ¡SELLÓ LA REMONTADA!

  • 03:23 p. m. - 35' ⏱️l GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL l

    Luis Díaz apareció en campo rival y, de rebote, sentenció el 1-1 a favor del conjunto 'bávaro'.

  • 03:20 p. m. - 31' ⏱️l GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL l

    Ragnar Ache aprovechó una desatención defensiva de los 'bávaros' y decretó el 1-0 parcial, para poner arriba a Colonia.

  • 03:18 p. m. - 30' ⏱️l Bayern Múnich 0-0 Colonia l ¡Hora de partido!

    Después de sesenta minutos de juego, el partido está empatado; todo está muy parejo, pero Colonia es el que más se acerca en campo rival.

  • 03:02 p. m. - 15' ⏱️l Bayern Múnich 0-0 Colonia l ¡Cuarto de hora!

    Tras quince minutos de fútbol, el juego se mantiene en 'tablas'; Colonia se ha ido metiendo de a poco en el partido.

  • 02:56 p. m. - 10' ⏱️l Bayern Múnich 0-0 Colonia l

    Después de diez minutos el encuentro se mantiene igualado de manera parcial.

  • 02:54 p. m. - 7' ⏱️l Bayern Múnich 0-0 Colonia l ¡Era el primero de 'Lucho'!

    En una importante jugada ofensiva, el cuadro 'bávaro' le cedió una pelota a Luis Díaz, quien no pudo controlar la pelota, dando ventaja para que el arquero se quede con la pelota entre sus manos.

  • 02:46 p. m. - 0' ⏱️l Bayern Múnich 0-0 Colonia l ¡Inició el partido!

    El juez central dio la orden y la pelota ya rueda en territorio alemán.

  • 02:44 p. m. - ¡Salieron los equipos al terreno de juego!

    Acompañados de la terna arbitral, jugadores del Bayern Múnich y Colonia salieron al terreno de juego, para cumplir con los actos protocolarios correspondientes, previos al inicio del partido.

  • 02:38 p. m. - Colonia, ¡más que listo!

  • 02:37 p. m. - ¡Así formará el Colonia!

  • 02:34 p. m. - ¡Así alineará el Bayern Múnich!

  • 02:30 p. m. - Bayern Múnich 'calenta motores'

  • 02:29 p. m. - 'Luchito', ¡dame esas cinco!

  • 02:28 p. m. - ¡Luis Díaz llegó al estadio!

  • 02:22 p. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!

    Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Bayern Múnich y Colonia, correspondiente a la Copa de Alemania.

Publicidad

Publicidad

Publicidad