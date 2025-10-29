🔴 Bayern Múnich vs. Colonia, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Luis Díaz

El juez central le puso punto final y terminaron los primeros 45 minutos del compromiso.
- 03:33 p. m. - 45+' ⏱️l Bayern Múnich 2-1 Colonia l ¡Terminó el primer tiempo!
- 03:31 p. m. - 40' ⏱️l Bayern Múnich 2-1 Colonia l ¡Faltan cinco!
A falta de cinco minutos para el entretiempo, el cuadro 'bávaro' lo gana parcialmente, luego de haberle dado la vuelta al resultado.
- 03:28 p. m. - 38' ⏱️l GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL l
Harry Kane no perdonó frente al arco y sentenció el 2-1 contra Colonia. ¡SELLÓ LA REMONTADA!
- 03:23 p. m. - 35' ⏱️l GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL l
Luis Díaz apareció en campo rival y, de rebote, sentenció el 1-1 a favor del conjunto 'bávaro'.
APRÈS UN TRAVAIL MONSTRE DE KONRAD LAIMER, LUIS DÍAZ ÉGALISE ALORS QU’IL EST EN POSITION DE HORS-JEU ! pic.twitter.com/yiF4dH72tl— Media Bayern France (@MediaBayernFR) October 29, 2025
- 03:20 p. m. - 31' ⏱️l GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL l
Ragnar Ache aprovechó una desatención defensiva de los 'bávaros' y decretó el 1-0 parcial, para poner arriba a Colonia.
- 03:18 p. m. - 30' ⏱️l Bayern Múnich 0-0 Colonia l ¡Hora de partido!
Después de sesenta minutos de juego, el partido está empatado; todo está muy parejo, pero Colonia es el que más se acerca en campo rival.
- 03:02 p. m. - 15' ⏱️l Bayern Múnich 0-0 Colonia l ¡Cuarto de hora!
Tras quince minutos de fútbol, el juego se mantiene en 'tablas'; Colonia se ha ido metiendo de a poco en el partido.
- 02:56 p. m. - 10' ⏱️l Bayern Múnich 0-0 Colonia l
Después de diez minutos el encuentro se mantiene igualado de manera parcial.
- 02:54 p. m. - 7' ⏱️l Bayern Múnich 0-0 Colonia l ¡Era el primero de 'Lucho'!
En una importante jugada ofensiva, el cuadro 'bávaro' le cedió una pelota a Luis Díaz, quien no pudo controlar la pelota, dando ventaja para que el arquero se quede con la pelota entre sus manos.
- 02:46 p. m. - 0' ⏱️l Bayern Múnich 0-0 Colonia l ¡Inició el partido!
El juez central dio la orden y la pelota ya rueda en territorio alemán.
- 02:44 p. m. - ¡Salieron los equipos al terreno de juego!
Acompañados de la terna arbitral, jugadores del Bayern Múnich y Colonia salieron al terreno de juego, para cumplir con los actos protocolarios correspondientes, previos al inicio del partido.
- 02:38 p. m. - Colonia, ¡más que listo!
- 02:37 p. m. - ¡Así formará el Colonia!
- 02:34 p. m. - ¡Así alineará el Bayern Múnich!
❗Mit dieser Elf geht's ins Pokalspiel gegen Köln! 🏆 pic.twitter.com/m7xRPb4LmP— FC Bayern München (@FCBayern) October 29, 2025
- 02:30 p. m. - Bayern Múnich 'calenta motores'
Könnten wir uns den ganzen Tag anschauen, Jo! 😁😵💫 pic.twitter.com/cUSVC6xwEn— FC Bayern München (@FCBayern) October 29, 2025
- 02:29 p. m. - 'Luchito', ¡dame esas cinco!
- 02:28 p. m. - ¡Luis Díaz llegó al estadio!
- 02:22 p. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Bayern Múnich y Colonia, correspondiente a la Copa de Alemania.
