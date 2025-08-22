Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Bayern Múnich vs. RB Leipzig, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Bundesliga
EN VIVO

🔴 Bayern Múnich vs. RB Leipzig, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Bundesliga

El Bayern Múnich, de Luis Díaz, debuta en Bundesliga frente al Leipzig en el Allianz Arena. El equipo 'bávaro' comenzará la defensa de su título ante uno de los rivales más fuertes del torneo.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
|
Bayern Múnich vs Leipzig
Bayern Múnich vs Leipzig
AFP
Gol Caracol
Especialistas en Fútbol
Actualizado agosto 22, 2025 12:52 p. m.
REFRESCAR
  • 12:52 p. m.
    El Bayern Múnich ya está en el estadio

    Luis Díaz y sus compañeros están a pocos minutos de iniciar la defensa de su corona.

  • 12:48 p. m.
    Ya arriban los jugadores del Leipzig al estadio

  • 12:47 p. m.
    🏆¡El trofeo que todos desean!🏆

    En el marco del inicio del torneo se puso la copa que levantará el mejor equipo de Alemania.

  • 12:35 p. m.
    🏟️¡El recinto donde se jugará el partido ya está listo!🏟️

    El Allianz Arena se prepara para dar inicio a la Bundesliga 25/26.

  • 12:23 p. m.
    ⚪🔴¡Titular del RB Leipzig!⚪🔴

  • 12:18 p. m.
    🔴⚪¡Titular del Bayern Múnich!🔴⚪

  • 12:16 p. m.
    📺Dónde ver en TV y ONLINE?📶

    El encuentro se podrá ver por televisión a través del canal ESPN y la plataforma Disney+. Además, podrán seguir el minuto a minuto del juego en el portal del Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol

  • 12:08 p. m.
    🕕A qué hora se jugará el partido?🕕

    El partido que abre la Bundesliga comenzará a la 1:30 p.m. (hora de Colombia).

  • 12:04 p. m.
    👋Bienvenidos al partido de Bundesliga👋

    En la primera jornada de la Bundesliga, el equipo de Luis Díaz, el Bayern Múnich, se enfrentará al RB Leipzig en el estadio Allianz Arena.