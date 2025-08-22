🔴 Bayern Múnich vs. RB Leipzig, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Bundesliga

Luis Díaz y sus compañeros están a pocos minutos de iniciar la defensa de su corona.
𝘊𝘩𝘦𝘤𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯 🤜🤛#FCBRBL gleich live: https://t.co/3Cw8pqJ75G pic.twitter.com/Y79wTVBoMV— FC Bayern München (@FCBayern) August 22, 2025
En el marco del inicio del torneo se puso la copa que levantará el mejor equipo de Alemania.
El Allianz Arena se prepara para dar inicio a la Bundesliga 25/26.
Servus @FCBayern ✌️#FCBRBL #Bundesliga pic.twitter.com/yawJ8O9Lo0— RB Leipzig (@RBLeipzig) August 22, 2025
Mit dieser Elf eröffnen wir die #Bundesliga-Saison 2025/26 beim @FCBayern 📋🔥#FCBRBL pic.twitter.com/A7SksKbUBh— RB Leipzig (@RBLeipzig) August 22, 2025
🔥 𝗨𝗻𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁𝗲𝗹𝗳 𝗳𝘂̈𝗿 𝗱𝗲𝗻 𝗕𝘂𝗻𝗱𝗲𝘀𝗹𝗶𝗴𝗮-𝗔𝘂𝗳𝘁𝗮𝗸𝘁 💪#FCBRBL #packmas pic.twitter.com/Pt6iAlMwL2— FC Bayern München (@FCBayern) August 22, 2025
El encuentro se podrá ver por televisión a través del canal ESPN y la plataforma Disney+. Además, podrán seguir el minuto a minuto del juego en el portal del Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol
El partido que abre la Bundesliga comenzará a la 1:30 p.m. (hora de Colombia).
En la primera jornada de la Bundesliga, el equipo de Luis Díaz, el Bayern Múnich, se enfrentará al RB Leipzig en el estadio Allianz Arena.