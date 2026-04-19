Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Bayern Múnich vs. Stuttgart, EN VIVO HOY; minuto a minuto del juego de Luis Díaz en la Bundesliga
EN VIVO

🔴 Bayern Múnich vs. Stuttgart, EN VIVO HOY; minuto a minuto del juego de Luis Díaz en la Bundesliga

Este domingo, Bayern Múnich se enfrentará al Stuttgart por la fecha 30 de la Liga de Alemania. Un empate o un triunfo pondrá a celebrar a Luis Díaz y sus compañeros de manera anticipada.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 19 de abr, 2026
Comparta en:
Luis Díaz es figura con Bayern Múnich.
Luis Díaz es figura con Bayern Múnich.
Getty Imágenes
REFRESCAR
  • 09:23 a. m. - Previa Bayern Múnich vs. Stuttgart
    👀 Las mascotas de los equipos también se encuentran listas 👀

    • Publicidad

  • 09:20 a. m. - Previa Bayern Múnich vs. Stuttgart
    En el Allianz Arena ya preparan todo para el próximo duelo

  • 09:03 a. m. - Previa Bayern Múnich vs. Stuttgart
    ¿Cómo llega al encuentro el Stuttgart?

    El Stuttgart llega a la jornada 30 ocupando la tercera posición con 56 puntos. El equipo de Sebastian Hoeneß viene con una victoria contundente en su último partido luego de vencer 4-0 al Hamburgo.

  • 09:02 a. m. - Previa Bayern Múnich vs. Stuttgart
    ¿Cómo llega el Bayern Múnich?

    El conjunto ‘bávaro’ se encuentra en su mejor momento. El equipo ha conseguido una racha en la liga, logrando ocho victorias en sus últimos nueve partidos. Además, logró conseguir un pase directo a la semifinal de la Champions League.

  • 09:00 a. m. - Previa Bayer Múnich vs. Stuttgart
    ¡👋🏻Bienvenidos 👋🏻!

    Les damos la bienvenida a todos en este minuto a minuto del duelo entre 🔴⚪ Bayern Múnich🔴⚪ y 🟡⚫ Stuttgart 🟡⚫, correspondiente a la jornada 30 de la Bundesliga.

Publicidad

Publicidad

Publicidad