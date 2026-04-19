🔴 Bayern Múnich vs. Stuttgart, EN VIVO HOY; minuto a minuto del juego de Luis Díaz en la Bundesliga

👀 Las mascotas de los equipos también se encuentran listas 👀
- 09:23 a. m. - Previa Bayern Múnich vs. Stuttgart
- 09:20 a. m. - Previa Bayern Múnich vs. StuttgartEn el Allianz Arena ya preparan todo para el próximo duelo
Eure Tipps für unser heutiges Heimspiel ⤵️ pic.twitter.com/o6CFD5fRxs— FC Bayern München (@FCBayern) April 19, 2026
- 09:03 a. m. - Previa Bayern Múnich vs. Stuttgart¿Cómo llega al encuentro el Stuttgart?
El Stuttgart llega a la jornada 30 ocupando la tercera posición con 56 puntos. El equipo de Sebastian Hoeneß viene con una victoria contundente en su último partido luego de vencer 4-0 al Hamburgo.
- 09:02 a. m. - Previa Bayern Múnich vs. Stuttgart¿Cómo llega el Bayern Múnich?
El conjunto ‘bávaro’ se encuentra en su mejor momento. El equipo ha conseguido una racha en la liga, logrando ocho victorias en sus últimos nueve partidos. Además, logró conseguir un pase directo a la semifinal de la Champions League.
- 09:00 a. m. - Previa Bayer Múnich vs. Stuttgart¡👋🏻Bienvenidos 👋🏻!
Les damos la bienvenida a todos en este minuto a minuto del duelo entre 🔴⚪ Bayern Múnich🔴⚪ y 🟡⚫ Stuttgart 🟡⚫, correspondiente a la jornada 30 de la Bundesliga.
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