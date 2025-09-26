🔴 Bayern Múnich vs. Werder Bremen, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Bundesliga

📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

El juego se podrá ver a través de Disney+ Premium. Además, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas, y demás incidencias del partido en el portal del Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.