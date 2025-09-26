Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Bayern Múnich vs. Werder Bremen, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Bundesliga
EN VIVO

🔴 Bayern Múnich vs. Werder Bremen, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Bundesliga

Este viernes, el Bayern Múnich de Luis Díaz abre la jornada cinco de la Bundesliga enfrentando al Werder Bremen en el Allianz Arena. Los 'bávaros' intentarán seguir con puntaje perfecto en el torneo.

Por: Jhonatan David Reyes RubioJhonatan Reyes-Periodista Gol Caracol 
Actualizado 26 de sept, 2025
Fotos: AFP
  • 12:25 p. m. - Bayern Múnich vs Werder Bremen
    🔴⚪¡Titular del Bayern Múnich!🔴⚪

  • 11:56 a. m. - Bayern Múnich vs Werder Bremen?
    📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

    El juego se podrá ver a través de Disney+ Premium. Además, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas, y demás incidencias del partido en el portal del Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.

  • 11:49 a. m. - Bayern Múnich vs Werder Bremen
    🕛¿A qué hora se jugará el partido?🕛

    El árbitro dará el pitazo inicial a la 1:30 p.m. (hora de Colombia).

  • 11:45 a. m. - Bayern Múnich vs Werder Bremen
    👋¡Bienvenidos!👋

    Bayern Múnich se enfrentará de local al Werder Bremen por la quinta fecha de la Bundesliga.

