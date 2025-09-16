Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Benfica vs. Qarabag, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Champions League
EN VIVO

🔴 Benfica vs. Qarabag, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Champions League

El volante 'cafetero' Richard Ríos debuta en la Champions League con el Benfica frente al Qarabag, de los también colombianos Kevin Medina y Camilo Durán. ¡Entérese de todos los detalles del juego!

Por: Jhonatan David Reyes RubioJhonatan Reyes-Periodista Gol Caracol 
Actualizado 16 de sept, 2025
Benfica vs Qarabag
Benfica vs Qarabag
Fotos: @SLBenfica y @fkqarabagh
REFRESCAR
  • 01:29 p. m. - Benfica vs Qarabag
    ⏪¿Cómo llega el Benfica al partido?⏪

    El equipo portugués viene de obtener un sorprendente empate 1-1 en su casa, el estadio da Luz, frente al Santa Clara por la jornada cinco de la liga 'lusa'.

  • 01:20 p. m. - Benfica vs Qarabag
    🏟️Van llegando los protagonistas🏟️

    Richard Ríos y sus compañeros del Benfica arribaron al estadio donde se disputará el juego.

  • 01:04 p. m. - Benfica vs Qarabag
    ⚫¡Titular del Qarabag!⚫

  • 01:02 p. m. - Benfica vs Qarabag
    🔴⚪¡Titular del Benfica!🔴⚪

  • 12:57 p. m. - Benfica vs Qarabag
    📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

    El encuentro se podrá ver a través de ESPN y Disney+. Además, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y demás incidencias del juego en el portal del Gol Caracol, en el siguiente enlace: GOL Caracol: noticias del fútbol colombiano y fútbol mundial.

  • 12:50 p. m. - Benfica vs Qarabag
    🕛¿A qué hora se jugará el partido?🕛

    El juego dará inicio a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

  • 12:42 p. m. - Benfica vs Qarabag
    👋¡Bienvenidos!👋

    Inicia el camino en la UEFA Champions League para el Benfica y el Qarabag. Habrá tres colombianos en el partido.

