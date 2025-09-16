🔴 Benfica vs. Qarabag, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Champions League

📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

El encuentro se podrá ver a través de ESPN y Disney+. Además, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y demás incidencias del juego en el portal del Gol Caracol, en el siguiente enlace: GOL Caracol: noticias del fútbol colombiano y fútbol mundial.