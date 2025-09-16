🔴 Benfica vs. Qarabag, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Champions League

El equipo portugués viene de obtener un sorprendente empate 1-1 en su casa, el estadio da Luz, frente al Santa Clara por la jornada cinco de la liga 'lusa'.
- 01:29 p. m. - Benfica vs Qarabag⏪¿Cómo llega el Benfica al partido?⏪
- 01:20 p. m. - Benfica vs Qarabag🏟️Van llegando los protagonistas🏟️
Richard Ríos y sus compañeros del Benfica arribaron al estadio donde se disputará el juego.
- 01:04 p. m. - Benfica vs Qarabag⚫¡Titular del Qarabag!⚫
- 01:02 p. m. - Benfica vs Qarabag🔴⚪¡Titular del Benfica!🔴⚪
📋 O nosso 𝗢𝗡𝗭𝗘!#SLBQFK • #UCL pic.twitter.com/slADZzK8YD— SL Benfica (@SLBenfica) September 16, 2025
- 12:57 p. m. - Benfica vs Qarabag📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?
El encuentro se podrá ver a través de ESPN y Disney+. Además, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y demás incidencias del juego en el portal del Gol Caracol, en el siguiente enlace: GOL Caracol: noticias del fútbol colombiano y fútbol mundial.
- 12:50 p. m. - Benfica vs Qarabag🕛¿A qué hora se jugará el partido?🕛
El juego dará inicio a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).
- 12:42 p. m. - Benfica vs Qarabag👋¡Bienvenidos!👋
Inicia el camino en la UEFA Champions League para el Benfica y el Qarabag. Habrá tres colombianos en el partido.
