Colombianos en el exterior  / 🔴Club León vs. Pachuca, EN VIVO; minuto a minuto del partido de la Liga MX
🔴Club León vs. Pachuca, EN VIVO; minuto a minuto del partido de la Liga MX

Los dirigidos por Eduardo Berizzo buscan su segundo triunfo consecutivo en la Liga MX frente a los ‘tuzos’, en el Nou Camp, por la sexta jornada.

Por: Javier García
|
Javier García
Actualizado agosto 23, 2025 03:54 p. m.
  • 03:54 p. m.
    Hora y dónde ver en 📺 y 🌐

    A través de la televisión cerrada se trasmitirá el encuentro, mientras que desde el portal del Gol Caracol, podrá seguir el minuto a minuto https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .

  • 03:49 p. m.
    ¿A qué hora⌚ es el partido?

    La pelota rodará en el Nou Camp, a partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana).

  • 03:48 p. m.
    👋🏻Bienvenidos al partido de la Liga MX 👋🏻

    Por la sexta fecha de la Liga MX, León se verá las caras con Pachuca.