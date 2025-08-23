🔴Club León vs. Pachuca, EN VIVO; minuto a minuto del partido de la Liga MX

Hora y dónde ver en 📺 y 🌐
A través de la televisión cerrada se trasmitirá el encuentro, mientras que desde el portal del Gol Caracol, podrá seguir el minuto a minuto https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .
Publicidad
Publicidad
Publicidad
A través de la televisión cerrada se trasmitirá el encuentro, mientras que desde el portal del Gol Caracol, podrá seguir el minuto a minuto https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .
La pelota rodará en el Nou Camp, a partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana).
Por la sexta fecha de la Liga MX, León se verá las caras con Pachuca.