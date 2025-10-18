Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Club León vs. Santos Laguna, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de James Rodríguez
EN VIVO

🔴 Club León vs. Santos Laguna, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de James Rodríguez

Este sábado, el '10' volverá a la acción con el conjunto 'esmeralda' en la Liga MX, que está obligado a ganar para empezar a encaminarse a las finales.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 18 de oct, 2025
Comparta en:
James Rodríguez, jugador del León
@clubleon_oficial/Instagram
