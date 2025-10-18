🔴 Club León vs. Santos Laguna, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de James Rodríguez

Estos son los Guerreros convocados para el partido. 🔛🇳🇬⚔️ #PORTITODOSINTINADA pic.twitter.com/z1ySW6miRH— Club Santos (@ClubSantos) October 18, 2025
- 05:23 p. m. - ¡Así formará Santos Laguna!
- 05:22 p. m. - ¡Santos Laguna ya está en CASA!
⚔️🇳🇬 ¡Guerreros en casa!— Club Santos (@ClubSantos) October 18, 2025
El equipo ya está en el Corona, gracias a @Omnibus_oficial por acompañarnos en cada trayecto. 🚌#PORTITODOSINTINADA pic.twitter.com/DZGBcT9Lx0
- 05:15 p. m. - ¡Listo el camerino 'esmeralda'!
¡ÁCA ESTAMOS, MI GENTE!— Club León (@clubleonfc) October 18, 2025
Listos en el TMS para defender con el alma estos colores porque #SerFieraEsUnOrgullo 🦁. pic.twitter.com/WMd1JB6YXt
- 05:15 p. m. - ¡JAMES TITULAR!El '10' será inicialista
¡AQUÍ PRESENTE LA FIERA! 🦁🙌🏻— Club León (@clubleonfc) October 18, 2025
- 05:14 p. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre el Club León y Santos Laguna, correspondiente a la jornada trece de la Liga MX, en México.
