Colombiano que es figura en Argentina se considera "un milagro viviente del fútbol"

El fútbol de Argentina ha visto a varios jugadores colombianos brillar y el que está en ese camino, en ese proceso, es Jhohan Romaña y quien se considera "un milagro viviente" del balompié. A sus 26 años, el defensor central colombiano presenta una buena actualidad en San Lorenzo,club del que era hincha el fallecido Papa Francisco.

Y es que el oriundo de Apartadó ha pasado vicisitudes y dificultades para llegar a lo que es hoy en día. Antes de arribar al elenco de Boedo un empresario lo tentó para jugar en el fútbol de Paraguay, pero luego lo abandonó, lo dejó sin dinero y sin club. Ahora ve esto como un aprendizaje de la vida. Romaña habló con el periodista Juan Carlos Cortés, de 'Blu Radio'.

"La verdad es que es un milagro, me considero un milagro viviente en el fútbol y agradecido con Dios por darme el aguante y ayudarme a superar todo estos obstáculos en mi vida que me ha ayudan a vivir este bonito presente", precisó de entrada el central sobre el excelente presente que vive en un equipo como San Lorenzo y en el balompié Argentina.

El exIndependiente Medellín llegó sin tanto 'bombo' al 'ciclón' y a punta de trabajo se ganó un lugar en la titular, y de paso, los hinchas le retribuyen coreando su nombre y vitoreándolo cada vez que se luce en el campo de juego.

"Era un sueño para mí que un día corearan mi nombre y mi apellido en un estadio, fue como ese amor a primera vista con la hinchada y estoy muy contento y orgulloso de que sea en este lugar y en este momento de mi vida", agregó Romaña.

También en medio de la charla, Romaña se refirió a ese episodio con el empresario y su fallido fichaje al Cerro Porteño de Paraguay. La vida conlleva aprendizajes y este episodio lo fue.

"No es que la persona es que tenga una mala actitud con uno sino que uno no cumple las expectativas de las personas, fue una enseñanza en mi vida lo que me pasó y que me enseñó a valorar lo que estoy pasando", contó.

Otras declaraciones de Jhohan Romaña:

- El sueño de vestir la camiseta de la Selección Colombia

"Dios permita, es un sueño y anhelo poder vestir la camiseta de la selección, representar a mi país, es es algo que vengo trabajando hace muchos años, Dios permita que se me de a corto plazo".

- ¿Cómo se ha sentido el club, San Lorenzo, por la muerte del Papa Francisco?

"Para el mundo San Lorenzo, el papa significaba mucho; era un emblema no solo para el país sino para la institución. Duele mucho su partida, para agosto teníamos una visita con él, iban a ir personajes del club a hablar con él, hoy pega mucho en San Lorenzo su partida; se comunicaba mucho con el presidente del club, me había enviado un certificado enviado por él. Tengo entendido que varios dirigentes tenían contacto directo con él y que estaba programado para ir en agosto, vamos a disputar un torneo, e íbamos a visitarlo por ahí".