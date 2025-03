Cristian Arango marcó uno de los mejores goles en la MLS: espectacular definición

Los Angeles FC (LAFC) tropezó en casa contra el Austin y ha perdido sus últimos tres partidos contando todas las competiciones, mientras que, por el contrario, los Vancouver Whitecaps extendieron su magnífico arranque en la MLS con cuatro triunfos seguidos.

La cuarta jornada de la MLS dejó la llamativa derrota de un LAFC que cayó goleado la semana pasada ante los Seattle Sounders (5-2), que después perdió en la vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Columbus Crew (2-1 aunque pasó la eliminatoria por global de 2-4) y que esta tarde sucumbió ante un Austin entrenado por el español Nico Estévez.

El brasileño Guilherme Biro marcó en el minuto 12 de cabeza y tras un córner para el Austin.

Por su parte, los Whitecaps vencieron por 0-1 al Dallas y se convirtieron en el séptimo equipo en la historia de la MLS que gana sus cuatro primeros partidos en una temporada. El conjunto de Vancouver eliminó esta semana en los octavos de final de la Copa de Campeones al Monterrey.

Publicidad

En la Gran Manzana, el New York City encadenó su segundo triunfo seguido al superar por 2-1 al New England Revolution, que todavía no conoce la victoria en esta campaña.

Chicho Arango set piece scorcher. 🔥 pic.twitter.com/U3fIhBcneG — Major League Soccer (@MLS) March 16, 2025

El costarricense Alonso Martínez con una gran tijera y el argentino Julián Fernández remontaron para el New York City el autogol del brasileño Thiago que abrió el marcador para el Revolution.

Publicidad

Al otro lado del río Hudson, los New York Red Bulls empataron 2-2 frente a un Orlando City que se adelantó en dos ocasiones, pero que solo pudo llevarse un punto.

El argentino Martín Ojeda con un misil desde fuera del área y el portero peruano Pedro Gallese con varias intervenciones de mucho mérito destacaron en el equipo de Florida en esta reedición de la final del Este de 2024, que se adjudicaron los neoyorquinos.

Cristian Arango, delantero colombiano, celebra uno de sus goles con San Jose Earthquakes, en la MLS Getty Images

El encuentro más emocionante de este sábado se vivió en Kansas, donde el Sporting Kansas City llegó a perder por 0-3 ante el Minnesota United, pero reaccionó de forma explosiva en la segunda mitad hasta rescatar un punto con un 3-3 y en un duelo disputado bajo la nieve.

Además, el colombiano Cristian Arango marcó para los San José Earthquakes, pero el conjunto californiano cayó por 1-2 contra los Colorado Rapids.

Publicidad

Por otro lado, el San Diego, que debuta este año en la MLS, no pudo pasar del empate por 1-1 ante el Columbus Crew pese a que los visitantes jugaron con diez durante la última media hora.