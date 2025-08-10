¡Los 'reds' ya entran en calor!
Gol Caracol Colombianos en el exterior Crystal Palace vs. Liverpool, EN VIVO YA; siga el minuto a minuto, de la final de Community Shield
EN VIVO
Crystal Palace vs. Liverpool, EN VIVO YA; siga el minuto a minuto, de la final de Community Shield
Con Daniel Muñoz a la cabeza, el cuadro londinense buscará iniciar con pie derecho la temporada obteniendo el título frente a los 'reds', que ya empiezan a extrañar a Luis Díaz.
Actualizado agosto 10, 2025 08:51 a. m.
-
08:51 a. m.
-
08:50 a. m.¡Qué hermoso trofeo!
-
08:50 a. m.¡Daniel Muñoz será titular!
-
08:49 a. m.¡Crystal ya está en el estadio!
Our starting XI coming next ✊#CPFC pic.twitter.com/ywWsSVFcek— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 10, 2025
-
08:37 a. m.¡El 'templo' ya está listo!
-
08:29 a. m.¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre el Crystal Palace y Liverpool, correspondiente a la gran final de la Community Shield, en Inglaterra.