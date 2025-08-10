Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Crystal Palace vs. Liverpool, EN VIVO YA; siga el minuto a minuto, de la final de Community Shield
EN VIVO

Crystal Palace vs. Liverpool, EN VIVO YA; siga el minuto a minuto, de la final de Community Shield

Con Daniel Muñoz a la cabeza, el cuadro londinense buscará iniciar con pie derecho la temporada obteniendo el título frente a los 'reds', que ya empiezan a extrañar a Luis Díaz.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
|
Daniel Muñoz es una de las figuras del Crystal Palace.
Daniel Muñoz es una de las figuras del Crystal Palace.
AFP
Gol Caracol
Especialistas en Fútbol
Actualizado agosto 10, 2025 08:51 a. m.
