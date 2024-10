Daniel Muñoz se rindió a Luis Díaz antes de enfrentarlo en Crystal Palace vs. Liverpool

La Premier League siempre promete partidazos en cada jornada y la de este sábado 5 de octubre es especial y todo porque habrá duelo de futbolistas colombianos en Crystal Palace vs. Liverpool. A las 6:30 de la mañana, en horario de nuestro país, rodará el balón en el Selhurst Park y allí se espera la presencia de Daniel Muñoz en las ''águilas', y de Luis Díaz, en los 'reds'.

Lo cierto es que tanto Muñoz como Díaz Marulanda han mostrado el cariño y afecto que se tienen fuera de las canchas, pero en el compromiso por la séptima jornada del presente torneo en Inglaterra serán más que rivales.

En la previa del compromiso entrePalace y Liverpool, el lateral de la Selección Colombia habló con 'Espn' y allí se refirió a cómo será este encuentro y choque con el de Barrancas, este sábado. Sostuvo que 'Lucho' es uno de los mejores jugadores del mundo y que enfrentarlo siempre será un honor.

Luis Díaz y Daniel Muñoz en medio de su participación en la Copa América 2024. CHANDAN KHANNA/AFP

¿Qué dijo Daniel Muñoz de Luis Díaz antes de enfrentarlo en la Premier League?

"Viene un partido importante, un duelo bonito porque se viene Liverpool. Toda la gente sabe la amistad, de esa hermandad que tengo con Luis (Díaz) y para mí, me gusta, enfrentar siempre a los mejores y a él lo considero uno de los mejores del mundo. A mí me reta hacer mucho mejor. Me gusta marcarlo, me gusta enfrentarlo", esas fueron las palabras de Muñoz quien jugó en el fútbol colombiano en Águilas Doradas y en Atlético Nacional.

Daniel Muñoz y Luis Díaz con Selección Colombia - Foto: FCF

'Luchito' y Muñoz además de compartir camerino en la Selección Colombia son muy cercanos. Por lo que ambos han mostrado en distintas ocasiones en las redes sociales, han pasado temporada de vacaciones juntos en compañía de sus respectivas parejas, y suelen reunirse para compartir momentos de esparcimiento en Inglaterra junto con Jefferson Lerma, quien también hace parte de las filas del Crystal Palace.

Se espera que este sábado estén desde el 'vamos' los tres 'cafeteros' en el césped de juego del Selhurst Park y en que el Palace confía en 'dañar el andar' de los 'reds' y salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

"No ha sido un inicio fácil. Son las situaciones del fútbol, por cosas, motivos, no hemos contado con esa pizca de suerte en este arranque, pero sabiendo del buen grupo que tenemos la situación va a mejorar. Hay que doblegar esfuerzos, debemos prepararnos mejor. Es bueno que estas cosas pasen al inicio y no al final. Confío en mis compañeros. Vamos a encontrarnos de nuevo con ese equipo que terminó siendo protagonista el año pasado", sostuvo el lateral antioqueño.

El elenco donde milita Muñoz y Lerma marcha en la casilla 18 con solo 3 unidades en 6 jornadas disputadas en la Premier League 2024/2025. Mientras que Liverpool es líder con 15 enteros y el objetivo es mantenerse en ese lugar de privilegio.

