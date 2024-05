DT de Sao Paulo volvió a hablar de la ausencia de James Rodríguez: ¡fue contundente!

¡Vuelve y juega con James Rodríguez! Ya son cinco los partidos en los que el colombiano no aparece ni por las curvas en las convocatorias de Luis Zubeldía, quien desde que asumió el cargo de director técnico del Sao Paulo, no le ha dado minutos al zurdo en ninguna de las competiciones que está enfrentando actualmente.

Recientemente, el cuadro 'tricolor' se enfrentó a Barcelona de Guayaquil en juego por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y, luego de empatar 0-0 contra los ecuatorianos, el técnico argentino, cuestionado hasta este momento por el rendimiento del equipo tanto en el torneo continental como en el Brasileirao, fue preguntado, nuevamente, por la ausencia de James.

Y es que, aunque hay muchos aficionados que han cargado en contra del cucuteño debido a ciertos guiños a algunos otros equipos en los últimos días, entre ellos, el Everton, en donde estuvo algunos años atrás, muchos otros extrañan sus pases y creatividad en el mediocampo y más aún en estos momentos donde los goles parecen no llegar.

Bajo este contexto, la prensa brasileña, que no se queda con nada, quiso abordar a Zubeldía, quien contundentemente, también respondió. "No hay nada personal con ningún jugador. Yo particularmente con mi grupo de trabajo estamos muy comprometidos con el partido a partido, con el 'jogo a jogo' del Sao Paulo y a partir de lo que veo, tomo la decisión, la que considero mejor para el equipo, no más que eso. Ya lo había explicado", argumentó una vez más el entrenador.

¿Cuál será el próximo equipo de James Rodríguez?

Por el momento, se rumora una potencial salida de James Rodríguez del equipo y aunque han surgido algunos rumores, el de Boca Juniors siendo uno de los más fuertes, el presidente del Sao Paulo, Julio Cesares, fue contundente al decir que “Veo en las redes y me sorprendo todos los días. Noticias de Boca Juniors, no tenemos ni una pizca de realidad, el tema del Everton es un equipo donde ya jugó, entonces es una sensación que tiene. James sigue siendo deportista paulista, está entrenando y esperaremos”, explicó en primera instancia.

Tras ello y según sus declaraciones, parece ser que su futuro se terminará de esclarecer una vez finalice la Copa América, competición que Julio Cesares asegura que será convocado. “Ya tiene la Copa América, seguro que será convocado. Creo que el futuro del deportista tendrá que ser bueno para él y para Sao Paulo. No hubo consulta de Boca, Everton o Sevilla. No se habló de James”, finalizó el dirigente.