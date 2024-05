James Rodríguez coqueteó con club de la Premier y causó disgusto entre hinchas de Sao Paulo

James Rodríguez no pasa por los mejores momentos con el Sao Paulo. Si bien a principio de año su continuidad estuvo en veremos durante varias semanas, se dijo que el jugador decidió reunirse con los directivos, aclarar las cosas y seguir firme en el club. Sin embargo, desde la destitución de Thiago Carpini del cargo de director técnico y la llegada de Luis Zubeldía, no ha tenido participación vistiendo la camiseta 'tricolor', incluso siendo relegado de las más recientes convocatorias.

Esta situación no ha caído de la mejor manera en el cucuteño, quien no lleva la mejor de las relaciones con el DT argentino, quien ha manifestado en varias ocasiones que, si no ha contado con el colombiano, es porque "hay mejores opciones" en el equipo.

En los últimos días, se han empezado rumorar que es inminente la salida del '10' de la Selección Colombia del equipo y ahora, bajo este contexto, han causado cierto disgusto entre los hinchas del Sao Paulo, luego de un comentario que dejó el cucuteño en redes sociales.

Resulta que una cuenta partidaria del Everton, equipo en donde Rodríguez Rubio tuvo presencia algunos años atrás, republicó una información en donde se dice que James tiene el sueño de regresar al equipo de Liverpool, a lo que la mencionada cuenta, 'Everton Hub', le pidió al colombiano: "Vuelve a casa". Tras ello, el propio jugador comentó en el post: "¿Last Dance?", refiriéndose a un posible regreso al fútbol de Inglaterra.

El comentario del futbolista 'cafetero' no demoró en hacerse viral y ya cuenta con más de 2.000 'me gusta', además de cerca de 200 comentarios. Sin embargo, su mensaje no cayó de la mejor manera entre varios hinchas del Sao Paulo los cuales comentaron cosas como: "si quieren yo mismo se los llevo al aeropuerto y de ahí en adelante ya es su responsabilidad", o "no juega en el fútbol de Brasil y si le piden que vaya a jugar a la Premier League. Esto es impensado".

Recordemos que James Rodríguez llegó al Everton para la campaña 2020/21 de la mano de Carlo Ancelotti, donde disputó 23 partidos y logró seis goles y nueve asistencias. Tras la salida de Ancelotti y la llegada de Rafa Benítez, el colombiano decidió marcharse a Al Rayyan, ya que el técnico español no le iba a dar minutos.

Luego de ello, tuvo una aventura por el Olympiacos de Grecia, para luego recalar en el balompié de Brasil con Sao Paulo, equipo en el que su continuidad ha estado en constante duda y entre interrogantes, como quiera que nunca logró ser titular indiscutido.