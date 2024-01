Duro mensaje para James Rodríguez: "Nadie es más grande e importante que Sao Paulo"

James Rodríguez aún no ha jugado en el 2024 con el Sao Paulo, pero en Brasil no paran de hablar de él. El volante cucuteño no fue inscrito para el Campeonato Paulista y sigue poniéndose a punto físico para estar en las mejores condiciones cuando el club necesite de sus servicios deportivos, pero en las últimas horas al colombiano le enviaron un duro mensaje que tiene como emisarios a propios dirigentes del conjunto 'tricolor'.

Tanto Rui Costa, ejecutivo departamental del club, y Carlos Belmonte, director de fútbol del elenco brasileño, tuvieron una charla con el programa 'Bola da Vez', de la cadena 'Espn Brasil' y allí tuvieron palabras hacia James Rodríguez. No dudaron en destacar sus cualidades futbolísticas, pero le enviaron un mensaje bastante claro y contundente y es que él debe adaptarse a Sao Paulo y no al revés.

"James se adaptará a Sao Paulo. Necesita adaptarse a Sao Paulo, como Lucas se adaptó a Sao Paulo y como todos los atletas que llegan se adaptan a Sao Paulo, por principio, porque nadie es más grande que Sao Paulo", esas fueron las palabras que pronunció Rui Costa.

Luiz Gustavo y James Rodríguez con Sao Paulo - Foto: Sao Paulo Oficial

Costa agregó que el fútbol brasileño tiene la particularidad que puede que a los futbolistas extranjeros les puede costar un poco más el adaptarse al ritmo de competencia de aquel país, pero en el caso de James va un poco más allá.

"Como es un jugador global, necesita adaptarse no solo al club, sino también a la liga en la que está. El hecho de que viajamos desde un país continental y pasamos de una temperatura baja a una temperatura alta. Así que el proceso de adaptación de James al fútbol brasileño es mucho más amplio que simplemente buscar una posición titular", dijo Rui Costa.

Mientras que Belmonte habló del impacto que ha causado el también volante de la Selección Colombia en el club desde otros aspectos como el económico, pero que en el tema deportivo esperan un poco más. Eso sí, fue claro en afirmar que ha sido muy buen profesional y que nunca ha existido ninguna queja por parte del '19' por el tema de no tener los minutos esperados.

"En el campo aún no hemos tenido el rendimiento esperado, pero es un deportista excepcional, es de los primeros en llegar, trabaja mucho, se dedica a entrenar. Todos los deportistas quieren jugar, nunca hubo una queja por parte de él, se reunió con nosotros y nos preguntó qué podía hacer, qué podía mejorar", agregó Carlos Belmonte.

¿Cuándo juega Sao Paulo?

El equipo en donde milita el colombiano James Rodríguez jugará este martes contra Corinthians, en duelo por el Campeonato Paulista y dará inicio a las 5:30 de la tarde.