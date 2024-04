Duván Zapata recibió el apoyo del Torino, tras empatar 0-0 contra la Juventus, en la Serie A

El 'Derby Della Mole', el que prometía varias emociones, terminó por en un empate 0-0 con destacadas actuaciones de Duván Zapata para el Torino y un Dusan Vlahovic señalado por las claras ocasiones falladas en los minutos finales del encuentro.

La última derrota del Juventus en el 'Derby della Mole' fue el 26 de abril de 2015, hace exactamente nueve años. Y pese a que volvió a jugar un partido gris, a las dudas continuadas en 2024 y un pobre empate sin goles que le impide cerrar definitivamente su presencia en la próxima Liga de Campeones, la 'Juve' sigue ocupando el trono en Turín.

Parte de culpa de que el partido se terminara sin goles fue de un Vlahovic que estuvo desacertado en los momentos decisivos. En concreto en dos acciones en la primera mitad casi seguidas que correspondieron a los mejores minutos juventinos, aunque no se vieron correspondidos por su estrella, que mandó al limbo dos ocasiones de gol evidentes.

La primera fue nada más comenzar el encuentro, en el minuto 7, tras una acción brillante de Fedeerico Chiesa por banda. El extremo italiano tiró de agilidad y velocidad para marcharse de su par en una situación en la que parecía perdido y pilló desprevenida a la zaga del 'Toro', que fue a remolque en la acción. Vlahovic esperó el pase en el corazón del área con algún metro de ventaja, pero cuando le llegó el balón, lo estrelló con la madera.

No se lo podía creer, pero su pesadilla solo acababa de comenzar. Porque apenas unos minutos después, en una situación muy parecida a la anterior, aunque con Gatti como "extremo en funciones", el central sacó un centro perfecto que cayó en poder del ariete serbio en el área pequeña. Controló y tardó disparar. Dio el tiempo justo a su compatriota Vanja Milinkovic-Savic para hacerse grande bajo palos y mandar el disparo a saque de esquina.

Dejó Vlahovic vivo al Torino y cambiaron las tornas en la segunda mitad, con el Torino mucho mejor en el derbi, más encima, más rápido, con mejor plan y más acertado en los últimos metros. Aunque si Vlahovic se topó con Milinkovic-Savic, el 'Toro' sufrió al polaco Wozjiech Szczesny, impecable otra jornada más.

Acción de juego entre Gleison Bremer y Duván Zapata, en Torino vs Juventus, por Serie A Foto: Torino

No obstante, otro de los grandes jugadores que no tuvieron una tarde fácil fue Duván Zapata, quien, aunque no tuvo muchas jugadas de gol, las pocas que tuvo, causó peligro. Tras el empate, al colombiano se le vio notablemente afectado por lo sucedido, pero fue su propio club, el Torino, el encargado de levantarle los ánimos con un sentido mensaje a través de sus redes sociales.

"Sempre Forza Toro", fue lo que destacó la institución italiana en sus redes sociales.

El reparto de puntos mantiene a la 'Juve' en la tercera plaza, a solo 5 puntos del Bolonia, que tiene que jugar su partido; y al Torino noveno con 45 unidades, a solo 5 de los puestos europeos.

Ficha técnica:

0 - Torino: Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodríguez; Bellanova (Masina, m.85), Linetty, Ricci, Vojvoda (Lazaro, m.78); Valsic; Sanabria (Okereke, m.77) y Zapata.

0 - Juventus: Szczesny; Bremer, Gatti (Alex Sandro, m.78), Danilo; Cambiaso (Alcaraz, m.95), McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (Iling-Junior, m.64); Chiesa (Yildiz, m.64) y Vlahovic (Kean, m.78).

Árbitro: F. Maresca. Mostró tarjeta amarilla a Ricci (m.45), Vojvoda (m.45) y Linetty (m.77), por parte del Torino; y a Gatti (m.44) y Cambiaso (m.69) por parte del Juventus. Expulsó con roja directa a Juric (entrenador Torino, m.87)

Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésima segunda jornada de la Serie A disputado en el Estadio Olímpico Grande Torino de Turín.