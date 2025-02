Eduardo Berizzo le dio palo a la Liga MX, por tema que puede afectar a James Rodríguez en León

En Guanajuato, México, todo es alegría por una nueva victoria de León, equipo que ha tenido un comienzo de ensueño en la Liga MX y en gran parte gracias al desempeño de James Rodríguez en la cancha. 'La Fiera' venció 2-1 a Atlético San Luis en la fecha 7 con dos asistencias del '10'. Ahora bien, pese a sus buen momento, Eduardo Berizzo, su DT, se mostró muy preocupado y habló fuerte sobre un tema que afectaría directamente al volante colombiano.

El estratega argentino acudió a la rueda de prensa luego del triunfo y fue consultado por el 'corre corre' del calendario de la Liga, dejando una dura respuestas en forma de protesta.

"Si queremos una competencia alta, una competencia seria, las diferencias de descanso entre una jornada y otra no pueden ser diferentes para los equipos. No significa ninguna excusa por lo que vaya a pasar el miércoles, nada tiene que ver, pero ninguno de los dos equipos, nosotros pudimos jugar el viernes, pudimos jugar el sábado, entonces hay que equiparar el descanso, hacer justicia y ser claros y serios en la organización, me parece que en ese aspecto es una liga que debe de revisar eso, porque no es en nuestro caso simplemente, nosotros jugamos muchos partidos al inicio de temporada, pero la semana que viene, la fecha no se juega completa entre semana, luego se juegan cuatro partidos, se juega la nueve antes que la ocho, digamos, un desorden tal vez innecesario", dijo de entrada Berizzo.

Acto seguido, el entrenador manifestó que dependiendo de las cargas de los futbolistas, deberá tomar decisiones con la nómina titular. "Descansaremos, tenemos dos días para recuperarnos, estamos acostumbrados a jugar cada dos o tres días, así empezamos el torneo. Si necesitamos refrescar el equipo y puntualizar rotaciones, lo haremos. Para el miércoles tener la misma capacidad física que tuvimos ayer (domingo)", añadió.

Sin duda alguna, el ritmo ajetreado del campeonato puede incidir en la condición física de Rodríguez Rubio, quien infortunadamente tiene un historial de lesiones que han truncado su carrera en diferentes etapas. Por eso, Berizzo recurriría a la rotación, con el objetivo de no sobrecargarlo y sacar su mejor potencial.