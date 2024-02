Edwuin Cetré, de salir de un barrio peligroso, a marcharse a cumplir sueños en el fútbol exterior

Proveniente del Valle del Cauca, donde se enamoró de la pelota desde muy pequeño y le apostó a salir del barrio para cumplir sus sueños, Edwuin Cetré ahora es uno de los ‘cafeteros’ referentes en el fútbol internacional, en uno de los equipos más importantes de Argentina.

Contento por su presente en el exterior y con ‘ganas’ de Selección Colombia, el futbolista de 26 años charló con Gol Caracol, para la sección ‘Embajador de la Semana’, y reveló íntimos detalles de sus inicios, los grandes sacrificios que tuvo que hacer para llegar al profesionalismo y su paso por Junior de Barranquilla e Independiente Medellín.

“Mi barrio en Cali es demasiado futbolero, pero también es peligroso, porque es complicado. A todos nos gusta el fútbol allí; hay mucho talento, pero si no te ayudan a dejar los pasos malos, va a ser muy complicado salir. De hecho, yo compartí con Stiven Barreiro y Cristian Borja porque salieron del barrio, pero somos pocos los que hemos salido de ahí; es difícil”, indicó de entrada Edwuin Cetré, quien se crio en las canchas vallecaucanas junto al ahora futbolista de León de México.

Sin embargo, con la familia como pilar fundamental, el extremo de 26 años no se olvidó de ese apoyo recibido en sus inicios, que siempre fue el empuje e inspiración para llegar a lo más alto: “Mi familia fue fundamental, todo el tiempo me estuvieron apoyando. Cuando yo iba la Selección Colombia Sub-15 y Sub-17, que transmitían los partidos, se juntaba todo el barrio y ponían el televisor ahí en la calle, todo el mundo viendo el partido. Siempre sentí ese apoyo”.

¿Cuándo empezó a ver el fútbol como una profesión?

“Yo al fútbol lo empecé a ver como una profesión cuando me fui a la casa hogar de Boca Juniors en Cali, compartiendo con compañeros de otras ciudades, de otros lados que vienen a buscar el mismo sueño y todo el tiempo uno estaba hablando de fútbol, pero principalmente cuando sales del barrio, porque ahí me di cuenta que ese era el camino”.

¿Cómo describe su paso por el Junior de Barranquilla?

“Yo estuve dos años y medio en Junior, donde uno y medio fue muy bueno. Lamentablemente perdimos la final con el América en Cali, pero siento que hubo un momento específico en el que veían todo mal de mí, fue desde la semifinal, justamente contra América, que quise definir solo y no le di el pase a Miguel Ángel Borja. Desde ahí, como que todo el mundo se me vino en cima, además que quedamos eliminados en aquel partido”.

“De igual manera, en el otro año que tuve, que fue irregular, cuando entraba, poco o mucho, siempre trataba de aportar. Las veces que entraba, siempre, aunque no era lo mejor, daba todo de mí. No voy a decir que fue perfecto porque a uno siempre le queda faltando algo por hacer”.

Su éxito en Independiente Medellín...

"La clave en Medellín, fue creer en mí, darme cuenta que tuve un mal año, más eso no me hace malo. Frente a las críticas, hay que creer en ti. Si te dejas llenar la cabeza de que eres malo, al final terminas creyéndotelo. Y la verdad que en el 'poderoso’ me recibieron de la mejor manera, el trato fue muy bueno; obviamente había gente que no creía y normal porque venía de Junior y venía de un mal año, pero me quedo mucho con el recibimiento de la directiva, de toda la gente de la oficina y de muchos hinchas también. Entonces, cuando te reciben así después de que vienes de un lugar de crítica, te sientes con la confianza y la responsabilidad de corresponder a la misma”.

“Yo siento que llegué en el momento indicado a Medellín , fue una experiencia espectacular y ahora estoy agradecido con todos ellos, siento mucho cariño y amor”.

Su llegada a Estudiantes de La Plata...

“El ritmo acá en Argentina es diferente. La primera semana me costó, pero bueno, uno se adapta a eso. Con Alexis Manyoma tenemos una buena relación, me ha ayudado con la adaptación, porque él lleva más tiempo aquí”.

“Llegaron varias ofertas, sí, pero al final termino escogiendo a Estudiantes porque ya habíamos tenido un acercamiento con ellos en el 2019. Este es un equipo que a futuro nos va a ayudar mucho, porque es un equipo que vende, es un equipo muy serio, tiene una sede, estadio nuevo y nos gustó esta oferta”.

¿Qué sueños ha podido cumplir con la pelota en los pies?

“El primer sueño que he cumplido con el fútbol fue el salir del barrio, porque era algo muy complicado. Ser profesional también fue un paso grande, así como el ser reconocido. Uno de niño siempre sueña con eso y si se le pregunta a la gente quién es Cetré, todo el mundo me conoce. De igual manera, estoy centrado, me falta mucha carrera”.

“Dentro de mis sueños por cumplir, está el llegar a Europa, primeramente ahora tener un buen desempeño aquí en Estudiantes y llegar a hacer historia en el club”.

¿Sueña con la Selección Colombia?

“Yo creo que a la Selección Colombia te llevan por tu desempeño, estés donde estés. Pero no voy a mentir, porque van a llevar primero a los que están afuera que los que están en Colombia. Igual, yo seguiré trabajando para que se dé la posibilidad. Yo he hecho todos los procesos en la ‘tricolor’ y, obviamente hay muchos jugadores, pero si llevas ese recorrido y estás haciendo las cosas bien, en algún momento te va a llegar la oportunidad”.

