Edwuin Cetré: "Espero tener minutos pronto con Estudiantes de La Plata, pero ahora toca acoplarse"

Edwuin Cetré fue recientemente confirmado como uno de los nuevos refuerzos de Estudiantes de La Plata , de Argentina, equipo que adquirió el 50% de su pase.

Ahora, luego de haber estampado su firma en el contrato que lo vincula por los próximos tres años a los 'pincharratas', contó detalles en exclusiva para el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', a cómo se terminó dando el fichaje.

En primera instancia, contó que no se esperaba fichar por Estudiantes, pues toda la operación se dio de un momento a otro. "La verdad fue muy sorpresiva la contratación, porque fue antes del partido del Medellín contra Pereira y yo estaba convocado , estaba en el hotel, y el día sábado me dijeron que lo mejor que podía hacer, era no jugar, porque había un acercamiento con Estudiantes. Entonces, salí de la concentración y el pasado lunes (30 de enero) llegué a La Plata", contó aún algo sorprendido el atacante.

Por otro lado, comentó que los acercamientos con Estudiantes ya venían desde hace algunos años. Sin embargo, tiempo atrás, no se logró dar el traspaso. "Yo tuve en 2019 algún acercamiento y estuve cerca de llegar a Estudiantes, pero no se dio. De esos acercamientos, ya tenía el contacto. Ya ahora, que estuve en buen momento en Medellín, pues se terminó dando la negociación", terminó por contar ilusionado Cetré.

Publicidad

Aunque recientemente llegó a las instalaciones de su nuevo equipo, aseguró que ya estuvo en contacto con el entrenador Eduardo Domínguez, quien de primera intención, le reveló algunos de los puntos que el vallecaucano tendrá que cumplir para esta nueva etapa.

"Estuve hablando con el técnico y él sabe que soy extremo. Me recalcó mucho la intensidad que tiene Estudiantes y toca llegar a acoplarse al grupo y acomodarse de la mejor manera. Espero tener minutos el próximo lunes (5 de febrero contra Racing por Copa de la Liga)", declaró el ahora exjugador de Independiente Medellín.

Más declaraciones de Edwuin Cetré en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'

Edwuin Cetré firmó con Estudiantes de La Plata Foto: Estudiantes de La Plata

Publicidad

¿Ya habló con Juan Sebastián 'La Brujita' Verón?

"En 2019 hablé con la 'Brujita'. Ahora que llegué, no he podido hablar con él porque anda con la familia en Miami, pero ha estado muy pendiente y pregunta cómo está todo".

¿Habló con Alexis Castillo Manyoma, el otro colombiano de Estudiantes?

"Me vi con Alexis Castillo Manyoma y me senté en el vestuario al lado de él y estuvimos hablando un rato, tirando risa, para que no se me ponga a hablar muy argentino".

¿En qué perfil se siente más cómodo?

"En Junior jugábamos con extremos fijos y me sentía mejor por izquierda, pero en Medellín había un extremo fijo y, el otro interior, y me sentí bien por izquierda o por derecha, entrando al cuadro, pero siempre he jugado por izquierda".

¿Qué aspiraciones tiene a futuro con Estudiantes?

"Creo que soy una persona que no me gusta tener techo y en Argentina, en lo futbolístico, es una gran vitrina y más en Estudiantes. Quiero aportar acá en el club y pensar en un futuro también, para buscar a Europa, porque sabemos que en argentina es mucho más fácil mostrarse".

Publicidad

¿Se despidió del plantel de Medellín?

"Claro, me fui a despedir de todos y agradecí al cuerpo técnico, a los compañeros a los que se fueron y los que están ahora. Fue más recocha, pero si fui a despedirme y fui a las oficinas y todos los que hacen parte del Medellín, siempre me recibieron de la mejor manera y ellos están contentos por mi. Aquí fue por el cincuenta de mi pase y en caso de que haya una futura venta, el Medellín va a salir favorecido".

¿Ha tenido aproximación a la Selección Colombia?

"Cuando estaba en Junior, llegué a los 21 años, así que estuve en la Selección Colombia Sub-23, en el Preolímpico, y luego tuve un acercamiento para un amistoso en Estados Unidos, cuando estaba en Medellín, pero como fue la final, no me prestaron y tocó jugar la final. Pero para que me llamen allá, toca romperla acá en Argentina".