El día en el que Teófilo Gutiérrez le dio "platica" para el refresco a Daniel Muñoz

Teófilo Gutiérreznuevamente da de qué hablar, pero ahora por su particular manera de obrar y personalidad que lo distingue a cualquier parte que vaya. No obstante, al delantero barranquillero le revelaron una nueva faceta que pocos conocían.

Y es que, diferente a lo que muchos puedan llegar a pensar, ‘Teo’ es de un corazón gigante, así como lo contó a detalle Daniel Muñoz, quien guarda con cariño especial anécdota junto al atacante, que para ese momento jugaba en el fútbol mexicano.

Uno ya estaba consolidado en el Cruz Azul, mientras que el otro, que en este caso hacía referencia al lateral antioqueño, buscaba la oportunidad de su vida en el cuadro ‘cementero’.

Dice Daniel Muñoz “ me dio la liga” eso es lo que caracteriza a @teogol_ de muchos. Que lindo cuando a las personas se le reconoce en momentos que nos dan la mano. El perfume es un crack dentro y fuera.✍️🙏🏻❤️⚽️👏🏻@teogol_ pic.twitter.com/6U5EuXbWMR — Martin 'Torito' Arzuaga (@arzuagatoro24) May 28, 2025

"Tuve una prueba en Atlante y luego en Cruz Azul. En Cruz Azul me fue muy bien, pero era menor de edad y me tocaba esperar un año para firmar contrato. Allá conocí a Luis Amaranto Perea, que me ayudó mucho, pero también a Teófilo Gutiérrez. Ellos me trataron muy bien", indicó de entrada Daniel Muñoz en una entrevista que otorgó para ‘La Máquina 287’.

No obstante, lo revelador y especial de esta historia, pasó por el encuentro que tuvo un día con el barranquillero, quien le hizo conversación, lo acercó a su casa y hasta le dio plata para él, en lo que estaba durante tierras ‘manitas’.

"Tengo una anécdota bonita con 'Teo’. Un día terminé de entrenar, él pidió un taxi y me preguntó dónde vivía yo. Le comenté que vivía cerca de la unidad deportiva y me dijo: 'venga, yo lo llevo hasta allá’”, relató Muñoz.

Sumado a eso, Daniel contó a detalle cómo fue ese camino hacia su casa junto a Teófilo, quien se portó diez de diez con el paisa: “Yo salí con él y justo cuando me bajé del taxi me dio hasta la 'liga. 'Vea pelao, para que se tome un refresco’, me dijo Teófilo. Fue algo muy bacano".

Daniel Muñoz premiado en Crystal Palace X @CPFC

Esta historia cobra mucho más valor ahora que los años han pasado y, tras varios intentos de llegar a ser profesional, el antioqueño hoy por hoy es uno de los mejores laterales del fútbol mundial, saliendo campeón con el Crystal Palace y siendo fundamental en el subcampeonato de Copa América con la Selección Colombia.

No obstante, para aquel momento Muñoz solo era un joven con ilusiones y aspiraciones que veía en Teófilo un referente y ejemplo a seguir a futuro, por lo que ese gesto de llevarlo hasta su casa y regalarle dinero para su estancia en México, jamás lo olvidará el paisa.