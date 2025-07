Anthony Zambrano mostró lealtad y se puso en riesgo en el Desafío Siglo XXI: demostró y se salvó

En el capítulo 11 del Desafío Siglo XXI el atleta Anthony Zambrano fue el protagonista de un conglomerado de emociones que hicieron vibrar a los televidentes, a sus compañeros de equipo y hasta a sus rivales.

Este miércoles se conoció que él había sido el elegido para cumplir con un objetivo que le podría dar un beneficio individual (10 millones de pesos) pero afectaría a su equipo, algo de lo que no podía decir nada y que lo guardó como todo un secreto.

Anthony Zambrano pasó al frente cuando preguntaron quién era el ‘Elegido’ y confesó que era él, contando detalles de lo que le habían pedido que hiciera.

“Tenía que mandar a playa baja a mi equipo; nunca la cumpliré, de donde vengo a mí me enseñaron que la lealtad vale más que el dinero”, contó el medallista de plata en 400 metros planos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Anthony Zambrano, con chaleco y al 'Desafío a muerte'

Seguido a eso y tras mostrar el compromiso con su equipo, pero que lo mandaba al ‘Desafío a muerte’, que en caso de perderlo se iría del reality, señaló que ni siquiera pensó una sola vez en afectar a su equipo para él tener un premio.

“No lo consideré, nunca lo pensé, prefiero irme a casa feliz que ser campeón y traicionar a mi equipo. Cuando me dieron la noticia para mí fue fuerte porque Dios da lo que merece a cada uno, ni más ni menos. Si me toca irme hoy cumpliré otra meta en mi vida. Enseñarles que hay que ser fuerte, si los mandaba a playa baja los destruía, salgo victorioso o salgo de esa guerra pero luchando hasta el máximo. A lo que se vino, a competir”, expresó Zambrano mientras varios de sus compañeros se mostraron emocionados por su valentía.

Anthony Zambrano, atleta colombiano del equipo gamma. Caracol Televisión.

Mencho, quien en el mismo capítulo había criticado el ego y la forma de ser de Anthony, se puso a llorar y destacó lo de su compañero, catalogándolo como una “cachetada” para ella porque le mostró humildad y lealtad.

“Sé que es muy duro, de verdad te respeto mucho, me diste una cachetada porque tuvimos muchos conflictos en la casa, sentí que debías apagar tu ego, pero hoy me demostraste de qué estás hecho. Gracias por esta lealtad a esta familia con muchos defectos”, señaló la compañera de Zambrano en el equipo Gamma.

Afortunadamente el medallista olímpico colombiano mostró que es un gran competidor, se puso el chaleco de sentenciado y superó la prueba, quedándose aún en el Desafío Siglo XXI y dejando ver que va decidido a pelear por ser campeón, pero sin afectar a los suyos.