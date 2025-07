Kevin Mier ha sido reconocido por la prensa mexicana como uno de los mejores arqueros del país, destacándose por sus grandes atajadas y su seguridad bajo los tres palos. Sin embargo, en el más reciente encuentro entre Cruz Azul y Atlas, el colombiano fue protagonista de dos errores graves que terminaron en goles en su contra, generando polémica y cuestionamientos sobre su actuación.

A raíz de esos errores, el guardameta recibió numerosos comentarios por parte de hinchas y periodistas mexicanos, sorprendidos e incluso alarmados por una situación poco habitual en él, ya que no es una característica que se le haya visto durante su etapa en Atlético Nacional.

En el programa 'Jugada Maestra', de Ditu', se le dio un espacio a este tema, en donde el profesor Norberto Pelluffo dijo que "no entiendo cómo le va a devolver ese balón, es cierto que sí se equivoca Mier, pero cómo no va a pensar su compañero en devolverle esa pelota, como la va a dejar ahí, 'lo mató'. Si yo veo a mi compañero y que va a correr un gran riesgo, ¿para qué se la entregó?, incluso el técnico dijo "cálmense, este es el mejor arquero del futbol mexicano", aparte no le dio un pase, le tiró un 'baldado', el que le devolvió el balón a Kevin Mier parece enemigo suyo, no un compañero de Cruz Azul", indicó a la mesa de panelistas.

Como consecuencia de lo ocurrido, Bréiner Castillo, preparador de arqueros del Deportes Tolima e invitado al programa, agregó que "para un portero, el trabajo con los pies sigue siendo fundamental. Creo que lo más importante es que, a través de los juegos en grupo, los arqueros desarrollan habilidades como la visión periférica, la orientación corporal y una mejor comunicación con sus compañeros. Aunque atajar sigue siendo una tarea vital, ahora el arquero está mucho más integrado al funcionamiento colectivo del equipo", afirmó.

Publicidad

No tardan en decir que Kevin Mier “hizo un Andrada”. No. Lo de hoy es un Mier. Sus fallas no sorprenden: son crónicas, habituales, normales. Cada quien que cargue con su apellido. pic.twitter.com/MmRm0h1Uyt — Mario F. Garcia Jr. (@mariofgarciajr) July 20, 2025

Por último, Nelson Gallego mencionó: "Muchas veces el arquero puede ser determinante en una jugada de gol, y Mier es un jugador que llama la atención por su buena técnica. Sin embargo, no se deben correr riesgos innecesarios. Le están dando una responsabilidad enorme, y cuando se juega con una línea de tres, eso puede ser aún más riesgoso. En esa parte del juego, según las estadísticas, son más los goles que se reciben que los que se pueden generar cuando el arquero tiene el balón en los pies", concluyó el entrenador experto en divisiones menores.



¿Cuándo vuelve a jugar Kevin Mier con Cruz Azul?

El próximo reto de la 'máquina' y de Kevin Mier será frente a León que lidera James Rodríguez, un interesante duelo de jugadores 'cafeteros', que tendrá lugar en el estadio Olímpico el Universitario, el sábado 26 de julio, a las 8:00 de la noche (hora de Colombia).