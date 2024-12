El secreto que reveló Luis Díaz, sobre lo que vive con Liverpool: contó infidencia

Llega el final del 2024 y uno de los jugadores colombianos que termina de la mejor forma el año es Luis Díaz . El guajiro ha sido protagonista en el momento ideal que atraviesa el Liverpool, siendo líderes de la Premier League y la Champions League.

Con la llegada de Arne Slot, a Díaz Marulanda se le ha visto un rostro renovado y hasta le ha tocado acoplarse a una nueva posición, en la que igualmente ha brillado y se le ha visto una faceta anotadora. El jugador colombiano dio una extensa entrevista con ‘ESPN’ y allí habló de temas varios, pero hizo énfasis en el dulce momento que pasan los ‘reds’ y el papel que ha tenido en el equipo.

“Estoy muy feliz por la temporada que estamos haciendo, el secreto es que hemos creado una gran familia dentro del terreno de juego y los entrenamientos. El cuerpo técnico que ha llegado ha sabido trabajar durante este tiempo para hacer un gran papel”, fueron las primeras palabras de ‘Lucho’.

Actualmente, el Liverpool está encabezando la Liga de Inglaterra, con 39 puntos en los 16 partidos disputados. Solamente han concedido una derrota en la temporada. En la Champions League, llevan un camino perfecto en los seis partidos jugados.

Publicidad

“Nosotros hacemos lo que se trabaja en los entrenamientos y mirar que estamos de primeros en esa competiciones es importante porque nos llena de confianza, seguiremos trabajando de la misma manera, porque debemos seguir con la misma tónica. No hemos ganado nada, falta mucho por recorrer. Toca estar con los pies en la tierra, porque así podemos conseguir lo que tenemos trazado y mentalizado para ganar”, agregó Díaz Marulanda.

Luis Díaz en Liverpool vs Fulham por Premier League - Foto: Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

Luis Díaz lleva 11 anotaciones en la temporada con el Liverpool; siete de ellos en la Premier League, tres en la Champions y uno en la Copa de la Liga. Este gran registro goleador se debe, en gran parte, al nuevo rol que ha tenido con Arne Slot en el banquillo.

Publicidad

“No conocía mucho la posición, pero lo hemos trabajado durante varios meses junto a él (Arne Slot). Como todo delantero, siempre tengo las ganas de anotar, de buscar el arco contrario, hacer daño y es el ‘feeling’ que tengo en el campo. Las indicaciones que él me da, ayuda mucho, ha sido un poco complejo pero lo he sabido llevar. Me ha dado confianza”, dijo.

Por último, Luis Díaz reveló la relación que ha tenido con Arne Slot y cómo le ha ayudado a mejorar en este campaña: “Él me pide que me mueva en los espacios donde no hay referencia de los defensores, donde el central no llega. Llegar a finalización de gol, porque al estar más centrado se hace más fácil. Siempre trato de ayudar al equipo en la posición que me toque, yo soy feliz jugando fútbol”.