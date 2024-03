En Real Madrid todavía se lamentan de no haber fichado a Luis Díaz: reveladora confesión

El buen presente de Luis Díazha llamado de gran manera la atención en varios de los equipos más importantes del fútbol mundial. Sin embargo, según lo afirmó Julio Comesaña, desde que jugaba en el Junior de Barranquilla, ya veía en el guajiro potencial para ‘romperla’ junto a los más grandes.

En una entrevista con ‘El Heraldo’, el estratega uruguayo realizó una reveladora confesión, en la que contó aquella vez que puso a ‘Luchito’ en el radar del Real Madrid: “Yo recomendé a Luis Díaz a Ramón Martínez (secretario técnico de los ‘merengues’). Venía mucho a Colombia. Un día cualquiera, estando acá en Barranquilla, le escribí: Ramón, síguelo, en Europa y en cualquier lado interesa”.

“Él (‘Lucho’) juega con velocidad y determinación. Tiene un buen remate, juega por dentro, juega por fuera, desborda, es espigado, pierna fina, no es gordo, no es nada, es un jugador fuerte, juega siempre. Síguelo”, dijo Julio Comesaña, en referencia al extremo ‘cafetero’, que ahora juega en el Liverpool de Inglaterra.

Sin embargo, parece ser que en el entorno ‘merengue’ hicieron caso omiso con el guajiro y no le dieron relevancia.

Luis Díaz, cuando vestía los colores del Junior de Barranquilla. Foto: @JuniorClubSA.

“Pasó el tiempo, Luis Díaz siguió, creció y lo vendieron (al Porto de Portugal), y un día cualquiera, me llama el periodista argentino Jorge Barraza y me dice que Ramón le contó: ‘Julio me dijo de ese jugador y yo la verdad que no sé, me lo dejé pasar y no me di cuenta’”, dijo Comesaña, riéndose, mientras recordaba aquella anécdota con el secretario técnico del Real Madrid.

Luis Díaz, un ‘diamante’ de dio de qué hablar desde sus inicios

Ya referente a lo que es el presente del guajiro en el Liverpool de Inglaterra, Julio Comesaña afirmó que no se imaginó el impacto tan grande que el guajiro tiene hoy por hoy, aunque sí sabía que lograría cosas importantes por su talento y calidad.

“No voy a decir que yo pensé que iba a pasar todo esto en Liverpool, pero sí me dio la impresión que 'Lucho' tenía cosas para jugar en el fútbol europeo. Además, él es un tipo que siempre está contento, habla poco, se ríe, nunca se quejó de nada, ni del calor, ni del frío, siempre feliz”, afirmó el entrenador uruguayo.

Luis Díaz se prepara para su partido con Liverpool frente a Sparta Praga, por la vuelta de los octavos de final de la Europa League Getty Images

Sumado a eso, Comesaña afirmó que el colombiano hasta en las prácticas daba ‘luces’ de lo que sería su exitoso futuro: “Luis Díaz entrenaba con una felicidad enorme, estaba en lo que le gustaba. Muy buen compañero, respetuoso. Yo lo que veo es que él ha crecido enormemente en confianza y en todo en la élite del fútbol mundial. No es que solo acompaña, él está siendo, cada vez más, una figura destacada en un alto nivel”.