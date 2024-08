"Eso de los penaltis difíciles no es para todo el mundo; Jhon Arias es un distinto"

Jhon Ariasno para de recibir palabras de congratulación luego de una nueva buena presentación con Fluminense, en el marco de la Copa Liberadores. El extremo chocoano, de 26 años, se reportó con una asistencia y marcó gol desde el punto blanco en el duelo de vuelta de los octavos de final frente a Gremio, en el Maracaná, en una serie que terminó por definirse en los penaltis. En la famosa 'ruleta rusa' también estuvo excelso.

El número '11' del 'Flu' hasta fue tildado en la prensa de Brasil como el 'Pelé colombiano'; sin embargo, estos elogios los tomó de forma muy curiosa y con toda humildad.

Lo cierto es que en fútbol colombiano, Arnulfo Valentierra también era un gran cobrador de penales, y precisamente en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', conversaron con él, quien no dudó en dejar gratas afirmaciones sobre el futbolista de Fluminense.

"Es un excelente cobrador, se tiene confianza y eso lo ha demostrado en lo que lleva ya en el Fluminense, le han dado esa responsabilidad, a pesar de que allá hay buenos cobrados", dijo el exjugador campeón con Once Caldas, de la Copa Libertadores en el 2004.

Jhon Arias celebra gol con Fluminense - Foto: AFP

Publicidad

Valentierra aseveró que el buen momento de Arias en el club brasileño parte de la misma confianza que se tiene y eso se los trasmite a sus compañeros. Esto a la hora de ejecutar sus cobros desde el punto blanco del penalti.

"Pasa por la capacidad técnica, cuando tienes esa confianza, esa manera de patear que le da confianza a compañeros y cuerpo técnico; y él lo ha sabido aprovechar. Creo que eso hace parte de cada jugador y cómo se sienta bien. Lo que hacía Dayro (Moreno) o yo, que era el brinquito, pero son estilos, hay otros que arrancan a mil y le pegan con un rifle; es la capacidad que tenga el jugador y la confianza que se tenga. Estos cobradores siempre la van a dar el balón y Jhon Arias ha tenido eso, en que los mementos difíciles ha estado ahí y ha estado seguro", agregó el exjugador de Once Caldas, en charla con la mesa de periodistas liderada por Javier Hernández Bonnet.

Publicidad

Por último, Arnulfo Valentierra aseguró que no todos los futbolistas toman ese riesgo de cobrar un penalti tan decisivo, tal fue el caso de Arias.

"Cuando hay partidos decisivos y un jugador hace gol en los 90', y vienen los penaltis, la mayoría lo botan, pero hay otros jugadores distintos como Jhon Arias y van tener tres penaltis y los va a hacer; es por la confianza que tiene él. El que más me acuerdo que tuvieron esa oportunidad es 'Teo' (Gutiérrez), quien tuvo la oportunidad en la Sudamericana y él no se arrimó, eso de patear en partidos difíciles no es para todo el mundo".