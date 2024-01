Falcao García y una promesa que tendrá que cumplirle su técnico, Francisco Rodríguez

Radamel Falcao García siempre es un nombre que donde se escucha, crea expectativa y emoción por todo lo que ha significado su carrera. Actualmente, se encuentra en el Rayo Vallecano y ha encontrado en la Copa del Rey una competición en la cual puede resaltar de gran manera.

El 'tigre' se ha reportado con gol contra el Club Yeclano y con un doblete contra el Atlético Lugones , lo cual ha despertado cierta expectativa por el regreso goleador del samario.

Este próximo sábado seis de enero, el conjunto de Vallecas se enfrentará al Huesca, equipo de la segunda división española, en el Estadio El Alcoraz, y, claramente, el máximo artillero de la Selección Colombia buscará destacar nuevamente en esta oportunidad.

De hecho, el entrenador Francisco Rodríguez afirmó que Falcao, junto con otros jugadores que han tenido limitada participación en la temporada, ha estado esperando este encuentro para regresar a la competición.

“Nuestra intención desde el primer día es recuperar la mejor versión de todos los jugadores de la plantilla y en el caso de Raúl de Tomás es igual. Jugó tres partidos seguidos antes de acabar el año, estuvo bien y cerca de marcar ese primer gol. Hace un trabajo fantástico, pero también tenemos que darle la oportunidad a Sergio Camello y Falcao García”, fue lo dicho por el estratega español en rueda de prensa previo al enfrentamiento.

“Hay jugadores como Chavarría, Falcao o RDT (Raúl De Tomás) que necesitan minutos. Me hubiera gustado tener la oportunidad de darle la oportunidad a algún canterano, pero quizás mañana no es el momento. Queremos que los que no están jugando lo hagan y los que están cogiendo confianza, que lo hagan”, terminó por agregar.

Así las cosas, la contribución de Radamel Falcao García será vital para el Rayo Vallecano, que tiene como objetivo obtener el pase a los octavos de final de la Copa del Rey. El enfrentamiento contra Huesca está programado para este sábado 6 de enero a la 1:00 p.m. (hora colombiana), y el equipo ganador de esta eliminatoria se encontrará con el vencedor de la serie entre Elche y Girona.

¿Cómo le ha ido a Radamel Falcao García con el Rayo Vallecano a lo largo de su trayectoria por el equipo de Madrid?

Falcao García celebrando su gol con el Rayo Vallecano @RayoVallecano

El Rayo Vallecano para Radamel Falcao García ha significado una etapa complicada, pues no ha encontrado de manera regular minutos en cancha. Sin embargo, ha logrado disputar 67 partidos en total, en donde ha logrado marcar 12 goles.