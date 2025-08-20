Publicidad

🔴 Fenerbahce vs Benfica, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto del duelo por Champions League

Este miércoles 20 de agosto, habrá duelo de colombianos en los play-off de la Champions League, en el que Jhon Durán y Richard Ríos buscan el cupo a la fase de liga de la competición europea.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
|
Actualizado agosto 20, 2025 11:48 a. m.
REFRESCAR
  • 11:48 a. m.
    🏟️¡El recinto donde se disputará el juego espera a sus protagonistas!🏟️

    Ya está listo el estadio Sukru Saracoglu para recibir a los 22 jugadores, que van a saltar a la cancha a realizar el calentamiento antes del encuentro.

  • 11:39 a. m.
    ⏪Cómo llega Benfica al partido?⏪

    'Las águilas' vencieron en la ronda pasada al Niza, luego de ganarles los dos partidos de la serie por 2-0, con participación de Richard Ríos los 180 minutos.

  • 11:35 a. m.
    ⏪Cómo llega Fenerbahce al partido? ⏪

    El equipo turco viene de superar en la anterior ronda eliminatoria de la Champions League al Feyenoord, tras perder en la ida 2-1 y remontar en la vuelta con un marcador de 5-2, con un tanto del colombiano Jhon Durán.

  • 11:20 a. m.
    📺Dónde ver en TV y ONLINE🛜

    El encuentro se podrá observar por televisión en 'ESPN' y 'Disney+'. Además, podrán seguir el minuto a minuto en el portal del Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol

  • 11:09 a. m.
    🕛A qué hora se jugará el partido? 🕛

    El partido entre los dos colombianos se jugará a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

  • 11:07 a. m.
    👋Bienvenidos al partido de Champions League 👋

    Por los play-offs de la Champions League, Fenerbahce de Jhon Durán y Benfica de Richard Ríos se enfrentarán en busca de un cupo en la fase de liga del torneo.