Ya está listo el estadio Sukru Saracoglu para recibir a los 22 jugadores, que van a saltar a la cancha a realizar el calentamiento antes del encuentro.
🔴 Fenerbahce vs Benfica, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto del duelo por Champions League
Este miércoles 20 de agosto, habrá duelo de colombianos en los play-off de la Champions League, en el que Jhon Durán y Richard Ríos buscan el cupo a la fase de liga de la competición europea.
11:48 a. m.🏟️¡El recinto donde se disputará el juego espera a sus protagonistas!🏟️
11:39 a. m.⏪Cómo llega Benfica al partido?⏪
'Las águilas' vencieron en la ronda pasada al Niza, luego de ganarles los dos partidos de la serie por 2-0, con participación de Richard Ríos los 180 minutos.
11:35 a. m.⏪Cómo llega Fenerbahce al partido? ⏪
El equipo turco viene de superar en la anterior ronda eliminatoria de la Champions League al Feyenoord, tras perder en la ida 2-1 y remontar en la vuelta con un marcador de 5-2, con un tanto del colombiano Jhon Durán.
11:20 a. m.📺Dónde ver en TV y ONLINE
El encuentro se podrá observar por televisión en 'ESPN' y 'Disney+'. Además, podrán seguir el minuto a minuto en el portal del Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol
11:09 a. m.🕛A qué hora se jugará el partido? 🕛
El partido entre los dos colombianos se jugará a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).
11:07 a. m.👋Bienvenidos al partido de Champions League 👋
Por los play-offs de la Champions League, Fenerbahce de Jhon Durán y Benfica de Richard Ríos se enfrentarán en busca de un cupo en la fase de liga del torneo.