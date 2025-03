FIFA le dio golpe a León y a James Rodríguez; rabiosa respuesta del club por el Mundial de Clubes

El León mexicano, que dirige el argentino Eduardo Berizzo y donde juega el colombianoJames Rodríguez , ha quedado fuera del Mundial de Clubes, pues no pueden disputarlo equipos del mismo propietario y en la competición se encuentra el Pachuca, que pertenece -como aquel- al Grupo Pachuca, informó este viernes la FIFA.

En una nota de prensa, el máximo organismo del balompié explicó que, después de un procedimiento disciplinario, evaluado en un principio por la Comisión Disciplinaria y luego trasladado a la Comisión de Apelación, el León no puede participar en la competición al compartir dueño con otro cuadro del certamen, el Pachuca.

James Rodríguez es una de las figuras del León. Leopoldo Smith/Getty Images

"En virtud del artículo 10, apartado 4 del Reglamento del Mundial de Clubes FIFA 2025, la FIFA ha decidido no admitir al Club León en la competición y anunciar al club que lo reemplazará a su debido tiempo", según el texto de la resolución.

Los Tuzos, nombre por el que se conoce al Pachuca, son el equipo principal del Grupo Pachuca, en el que, además del León mexicano, también figuran el Real Oviedo español y el Everton chileno.

Esta resolución podría dejar sin Mundial de Clubes a James, quien aseguró que una de las razones que le hizo fichar por el León fue justo por la participación del conjunto mexicano en este torneo, que por primera vez se jugará con 32 equipos.

"El Mundial de Clubes influyó también. Es una competición grande que quiero jugar y se me dan bien los torneos cortos. Espero llegar de buena forma, pero este es el presente y nuestro presente es la liga local", señaló el máximo goleador de la Copa del Mundo Brasil 2014, exfutbolista del Oporto portugués, del Mónaco francés y del Real Madrid español, entre otros.

El León, que tiene al frente del banquillo al argentino Eduardo Berizzo, extécnico del Celta, Sevilla y Athletic de Bilbao y exseleccionador de Paraguay y Chile, hizo un fuerte esfuerzo económico para reforzar a su plantilla con miras a su participación en el renovado Mundial de Clubes.

Además de James, el cuadro ocho veces campeón del fútbol mexicano firmó a otros jugadores internacionales, el chileno Rodrigo Echeverría y el uruguayo Nicolás Fonseca, y sacó del retiro a Andrés Guardado, quien ha disputado cinco Mundiales con México.

El León formaba parte del grupo D del Mundial, junto al Flamengo brasileño, el Chelsea inglés y Espérance Sportive de Túnez.

El torneo de los mejores equipos del mundo con su nuevo formato se llevará a cabo del 14 de junio al 13 de julio próximos en Estados Unidos.

¿Cuál fue la respuesta de León?

"El Secretario General del organismo decidió que nuestro equipo, debe dejar su lugar en la competición a pesar de haberlo ganado con justicia y profesionalismo en la cancha obteniendo el título de la Liga de Campeones CONCACAF 2023; una medida que resulta cruel, injusta, la cual no compartimos y no sabemos a quién beneficia, pero sí a quién perjudica: a nuestra afición. Club León cumplió en todo momento con los procesos correspondientes, se sometió a todos los peritajes, audiencias e investigaciones requeridas en los últimos meses, entregando toda la documentación solicitada por la FIFA con absoluta oportunidad y transparencia. Somos un equipo independiente, autónomo y soberano. Que no quepa duda. Reiteramos nuestra molestia e indignación ante esta decisión que atenta contra del espíritu de una competencia leal y afecta a muchas personas: aficionados, trabajadores, jugadores y entrenadores. Club León acudirá a todas las instancias para apelar esta decisión y llegaremos hasta las últimas consecuencias para defender el lugar obtenido en la Copa Mundial de Clubes FIFA 2025", sentenciaron en un comunicado en redes sociales.