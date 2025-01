'Frío' comunicado de Rayo Vallecano sobre James Rodríguez, tras fichar con León de México

James Rodríguez ya tiene nuevo equipo. Este lunes 13 de enero, León de México hizo el anuncio oficial , con un video lleno de creatividad, como si el volante colombiano fuera un gladiador, al que apodaron 'decimus', por llevar el número '10'. De esa manera, las 'esmeraldas' se convierten en el equipo número 12 en la carrera del cucuteño, tras jugar en el Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, São Paulo y Rayo Vallecano.

Justamente, este último club se pronunció, tras la presentación. "Rayo Vallecano y Club León de México han llegado a un acuerdo para el traspaso de James Rodríguez", sentenciaron. Recordemos que, hasta la fecha, habían guardado silencio con respecto a la situación del 'cafetero', hasta el punto de que no se habían permitido preguntas sobre el futbolista en las ruedas de prensa pasadas en donde habló el director técnico, Iñigo Pérez. Había hermetismo total en torno al caso.

✅ 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋



🤝 Rayo Vallecano y Club León de México han llegado a un acuerdo para el traspaso de James Rodríguez. pic.twitter.com/8W2Yep2oSM — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 13, 2025

"Es un tema institucional y de club, y el entrenador solo hablará de fútbol. Imagino que cuando pase cierto tiempo habrá explicaciones; no me siento solo, a veces puedo hablar y en otras no es posible", fueron las palabras del estratega y de la institución en su momento. Cabe aclarar que el '10' de la 'tricolor' aún tenía contrato con 'el Rayito' hasta junio de 2025. Razón por la que no era fácil su salida y poner punto final al vínculo, pero el mediocampista renunció a lo que quedaba.

James Rodríguez, mediocampista colombiano de Rayo Vallecano, en partido de la Liga de España Getty Images

Eso sí, la principal causa de su salida de la escuadra de España se dio por la poca continuidad y falta de respaldo por parte del cuerpo técnico. Los números que dejó en Rayo Vallecano fueron 205 minutos en total, repartidos en siete juegos, entre La Liga y Copa del Rey. Allí, logró brindar una asistencia y recibió una tarjeta amarilla. Pero la página en Vallecas llegó a su final y, ahora, se enfoca en León, donde espera consolidarse y ponerse en forma, pensando en la Selección Colombia.