Fue a probar a México, debutó a los 25 años y ahora la 'rompe' con Juan Carlos Osorio

Actualmente una de las principales figuras en el Tijuana, de Juan Carlos Osorio , el colombiano José Raúl Zúñiga, más conocido como la ‘Pantera’, es ejemplo de resiliencia y constancia en el fútbol; deporte al que llegó a debutar a sus 25 años y, contra todo pronóstico, ahora viste los colores de uno de los equipos más representativos del fútbol mexicano.

Es por eso que, en charla con Gol Caracol, el atacante ‘cafetero’ contó su historia para la sección ‘Embajador de la Semana’, además de revelar su experiencia de, no solo ser dirigido por Osorio, sino que también por Miguel Herrera, reconocido por liderar a la selección 'manita’ en la Copa del Mundo Brasil 2014.

¿Cómo se dio su debut en el fútbol?

Así como lo había comentado en una entrevista anterior, la ‘Pantera’ debutó, tras varios años probando en diferentes lugares, incluido Colombia. Sin embargo, no fue hasta sus 25 años que encontró una remota posibilidad en México, donde fue escalando de categoría hasta fichar por uno de los grandes.

“Yo tengo un caso muy particular y es que yo inicié a jugar fútbol profesional a los 25 años, creo que para esta profesión es tardío, pero los tiempos de Dios son perfectos, se me dio la oportunidad y la estoy aprovechando. Ahora que estoy aquí en los ‘Xolox’ me he dado cuenta de cómo el tiempo ha pasado tan rápido y que el sueño que había estado buscando es una realidad. Hoy en día me acuesto en mi cama, miro hacia el techo y digo ‘wow’, es increíble todo lo que estoy viviendo”, citó el goleador colombiano.

José Raúl Zúñiga, delantero colombiano del Querétaro de México. Foto: Twitter de @Club_Queretaro.

¿Le costó la adaptación a Tijuana?

“Me costó bastante llegar a Tijuana, obviamente a una nueva identidad de juego, nuevo cuerpo técnico, por ahí no ser el delantero referente, sino que tener que esperar oportunidades; por ahí el cambiar de un equipo a otro siempre toma como un proceso de adaptación. Lo tomé muy tranquilo, tampoco me quería volver loco porque sabía que esto es así, es de proceso; un día estar bien, otro regular y lo importante es que nunca dejé de trabajar y me preparé. Ahorita ya estoy en un buen momento y creo que la estoy pasando muy bien y estoy contribuyendo al equipo, que es lo que se quiere".

¿En Tijuana sí se siente la presión de la hinchada?

"Tijuana es un equipo con mucha más exigencia, que venía con muchas necesidades de entrar a la liguilla y obvio que yo llegué como refuerzo y el no cumplir con las expectativas, siempre te presiona. Por ahí ves algunos comentarios que te llegan, pero yo trataba de estar muy lejos de eso porque es dañino”.

¿Qué le dice Juan Carlos Osorio?

“Por ahí tuve una charla con él y me felicitó porque estaba haciendo goles importantes y ayudando al equipo, entonces por ahí me dice que siga así, que voy por buen camino, que Dios tiene grandes cosas para el club y todos”.

Juan Raúl 'Pantera' Zúñiga festejando anotación con el Tijuana, de México. Foto: Gol Caracol.

¿Cómo es la relación con sus ‘compatriotas’?

“He tenido la fortuna de jugar con varios colombianos aquí en México, como en Dorados de Sinaloa, en Querétaro. Por ejemplo, aquí en Tijuana están Christian Rivera, Kevin Balanta, con quienes tengo muy buena relación. Siempre me aconsejaban, especialmente Christian, que ya es referente aquí en el equipo, me apoyaba y me hacía sentir ese cariño. Eso me hizo sentir más tranquilo para no desesperarme”.

La primera anotación...

“Mi primer gol lo tenía atorado porque estaba esperando bebé y sentía la necesidad de revelar eso, de dedicarle el gol a mi pareja, entonces estaba como ansioso y creo que por eso no llegaba. Pero después de que anoté por primera vez, fue un alivio de soltar todo eso que tenía ahí y ya en la siguiente fecha pude marcar de manera consecutiva”.

¿Cómo llegó a Tijuana?

“Hubo varios acercamientos de algunos equipos, pero Querétaro y Tijuana tienen el mismo dueño, entonces se hizo como fácil el traspaso acá. Yo ya conocía al dirigente y fue una muy linda oportunidad. Cuando me dieron la noticia estaba en Colombia de vacaciones. El presidente me comentó que Miguel Herrera me quería para el equipo y eso me puso muy feliz, porque ya todos abemos lo que él significa para el fútbol mexicano".

José 'Pantera' Zúñiga, delantero colombiano de Tijuana. Foto de archivo.

¿Sueña con jugar en nuestro país?

“Yo veo mucho el fútbol colombiano y me visualizo jugando ahí. Tengo ese ‘espinita’ de poder jugar en mi país, pero obviamente ahorita estoy enfocado en lo que es México. Sin embargo, sí me gustaría en cualquier momento jugar en Colombia, para estar más cerca de mi familia y que vivan con esa sensación sería muy bonito. Me gustaría en Nacional”.