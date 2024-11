"Galatasaray tiene al mejor central, Dávinson Sánchez, y está por encima de la Liga turca"

En Turquía no paran de hablar del buen momento de Dávinson Sánchez con el Galatasaray. En cada compromiso con los 'leones', el defensor central colombiano impone condiciones en la parte posterior, pero a su vez se hace presente en el frente de ataque con sendos golazos de cabeza.

En el más reciente partido contra Samsuspor por la Liga de aquel país, el caucano por poco anota un tanto digno del premio Puskás y que hizo levantar a todos en el RAMS Park. Ahora, en los magazines deportivos turcos no paran de elogiarlo, al punto de afirmar que Dávinson "es un defensa que está por encima" de la Süper Lig.

El encargado de decir esas palabras fue Ender Alkan, un exjugador y actual entrenador turco, en un programa de la cadena 'A Spor'.

"Creo que ahora mismo Sánchez es un 'stopper' por encima de nuestra Liga turca y podemos contar todos los equipos aquí. Como defensor su posición, su físico, su conocimiento del juego, su forma de poner el balón en juego, su atletismo es increíble. En otras palabras, su fuerza es mucho mejor que la de cualquier defensor en ese sentido", se le escuchó a Alkan en su intervención.

Dávinson Sánchez con el Galatasaray de Turquía - Foto: ABDULHAMID HOSBAS/Anadolu via AFP

Pero ahí no paró todo porque complementó que por sus condiciones, el Galatasaray no debería dejarlo ir.

"Así que no hay nadie que se le acerque; no creo que haya nadie cerca. Es decir, no hay malos centrales, pero no se puede encontrar a nadie como Sánchez, por eso el Galatasaray no debería dejarlo marchar. Te lo digo este año, no importa cuál sea tu objetivo, no importa cuánto paguen, porque a veces, si lo vendes, es muy difícil sustituirlo. Tiene el mejor central", terminó por decir el exfutbolista turco en el medio 'A Spor'.

