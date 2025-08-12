Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Grasshopper vs Bayern Múnich, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto de juego de preparación
EN VIVO

🔴 Grasshopper vs Bayern Múnich, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto de juego de preparación

Bayern Múnich y Luis Díaz tendrán su último juego de preparación antes de afrontar la Supercopa de Alemania. ¡No se pierda ningún detalle!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
|
Luis Díaz
Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto:
AFP
Gol Caracol
Especialistas en Fútbol
Actualizado agosto 12, 2025 09:39 a. m.
REFRESCAR