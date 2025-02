Hora y dónde ver el partido de Jhon Durán, EN VIVO: Al Nassr vs. Al Feiha, por la Liga

Jhon Durán ya está enfocado en Al Nassr . Atrás quedó el capítulo de Aston Villa y solo tiene como objetivo brillar y hacer las cosas de la mejor manera en el equipo árabe. De hecho, poco tiempo le bastó para debutar. El pasado 3 de febrero, el director técnico, Stefano Pioli, confió en el delantero colombiano y lo alineó en el once titular frente a Al Wasl.

En dicho compromiso, el 'cafetero' disputó los 90 minutos y cumplió el sueño de compartir cancha con Cristiano Ronaldo, a quien, incluso, le ayudó a marcar un tanto. Fue victoria 4-0, donde el portugués infló las redes en dos oportunidades, y fue, justamente, en su segundo tanto, donde el atacante de la 'tricolor' arrastró la marca y dejó solo al luso.

Ahora, tiene una nueva prueba. Este viernes 7 de febrero, Al Nassr, con Jhon Durán entre sus convocados, recibe a Al Feiha en el estadio Al -Awwal Park, por la fecha 19 de la Liga de Arabia Saudita, donde no ha tenido acción. Recordemos que su primera participación con el equipo fue en la Champions League asiática, donde son terceros con 16 puntos en total.

Respecto a la programación del juego y seguir a Jhon Durán, vea Al Nassr vs. AlFeiha, EN VIVO, desde las 10:20 a.m. (Hora de Colombia), por WIN Sports, es decir, televisión cerrada. Sin embargo, no se pierda el minuto a minuto, con asistencias, goles, curiosidades y todo lo que pase con el colombiano, en Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol ).

¿A qué hora juega Jhon Durán, en Al Nassr vs. Al Feiha por la Liga de Arabia Saudita?

Día: viernes 7 de febrero.

Hora: 10:20 a.m. (Colombia).

Estadio: Al -Awwal Park.

Jornada: fecha 19 de la Liga de Arabia Saudita.

Transmisión: WIN Sports.

Jhon Durán, delantero colombiano, en su debut con la camiseta de Al Nassr Getty Images

¿Cómo va Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita?

Después de 18 partidos disputados, el equipo donde militan Jhon Durán, Cristiano Ronaldo y compañía, marcha de cuarto en la tabla de posiciones, detrás de Al Qadisiya, Al Hilal y Al Ittihad. Al Nassr suma un total de 38 puntos, producto de 11 victorias, cinco empates y tan solo dos derrotas. Además, su diferencia de gol es +20, tras marcar 37 y recibir 17 tantos.