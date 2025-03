"Hoy somos los más malos": 'Bolillo' Gómez, de frente con Nayib Bukele, presidente de El Salvador

Hernán ‘Bolillo’ Gómez llegó ‘pisando fuerte’ a El Salvador, como nuevo entrenador del cuadro centroamericano, y sin ‘pelos en la lengua’ se fue de frente con contundente declaración, al reconocido presidente de dicho país.

Esto, en una entrevista con Nayib Bukele, a quien el estratega colombiano visitó para conversar sobre lo que será su proceso al mando de la Selección nacional y, a la que espera, poder llevar a la Copa del Mundo del 2026.

Sin embargo, hubo una polémica frase del ‘Bolillo’, que le dijo al presidente de El Salvador, comunicándole lo que le digo a sus dirigidos en la primera charla que tuvo como entrenador del cuadro centroamericano; habló de que eran los “más malos”.

Bolillo y Bukele pic.twitter.com/TT38reS7oB — Luis Arturo Henao C (@ElColeccioniste) March 10, 2025

“Yo le dije a los jugadores, miren el país que tienen, el presidente que ustedes tienen y nosotros somos los más malos del país; ahí me incluyo porque ya me siento salvadoreño. Somos los más malos. En la vida estar de primero y sostenerse es lo más difícil, pero tenemos que empezar a hacer cositas para dar alegría, porque una Selección une a un país”, sentenció el paisa.

Publicidad

Como respuesta, Nayib Bukele se mostró identificado con la primicia del colombiano, en su intención que construir un equipo que represente por lo alto a su país. “El Salvador necesita tener una buena Selección. De hecho, ahorita nosotros estamos construyendo un estadio que va a ser el más grande de Centroamérica, el más lindo, el más moderno, que es para 50.000 personas sentadas en butaca, y la gente cuando lo anunciamos decía, pero qué vamos a tener estadio si no tenemos Selección”

Además, el mandatario replicó las palabras del ‘Bolillo’, quien destacó al conjunto Centroamericano como uno de los “peores”, futbolísticamente hablando: “Es cierto, somos los peores en el fútbol, pero paradójicamente es un pueblo que adora el fútbol. Sí es verdad, El Salvador necesita tener una buena Selección”.

Publicidad

Pero no fue todo, pues Bukele le puso a disposición aHernán Darío Gómez todo lo necesario para triunfar al mando del equipo salvadoreño: “Lo que podamos hacer nosotros lo vamos a hacer. No hay ninguna cosa que no podamos dar, no hay ninguna cosa que no vayamos a poner. Hagámoslo como un proyecto país, vamos a poner lo que se necesite”.

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, DT de El Salvador. FSF.

“Esto no se va a parar por recursos, ni por logística, ni por leyes, ni por nacionalizaciones, ni por burocracia, por nada. Vamos a dar todo lo que sea necesario. Todo el país lo vamos a movilizar para lograrlo”, sentenció el presidente, quien se mostró contento con este nuevo inicio para el combinado nacional, al mando del ‘Bolillo’.