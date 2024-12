James Rodríguez, entre elogios de la prensa y la terquedad de Íñigo Pérez en Rayo Vallecano

Rayo Vallecano clasificó a la ronda 3 de la Copa del Rey luego de vencer 3-2 a Unionistas de Salamanca, de la tercera división española. Sin embargo, más allá del favorable resultado, en un partido que no fue nada fácil, la noticia y los focos se los llevó James Rodríguez , puesto que volvió a ser titular después de dos meses. Su presencia no pasó desapercibida gracias a la asistencia que hizo y por eso la prensa española se regó en elogios.

Los encargados de hacer una valoración profunda del '10' fue el portal 'Unión Rayo', el cual cubre y sigue de cerca toda la actualidad del equipo obrero. "James ha completado una actuación notable ante Unionistas de Salamanca. El de Cúcuta se ha mostrado muy activo pidiendo el balón y dejando muestras de su calidad, de la cual nadie ha dudado en ningún momento", analizaron de entrada.

Sin embargo, el citado medio no solo se quedó en lo acontecido en el juego, sino que también dejó en el aire lo que puede suceder con James en los futuros encuentros del Rayo. "Finalmente, en el minuto 69 fue reemplazado por Adrián Embarba. Una ve concluido este partido, habrá que ver si Iñigo Pérez decide darle más oportunidades, o si por el contrario, prefiere seguir apostando por un bloque determinado de jugadores", concluyeron.

Desde su llegada al Rayo Vallecano, Rodríguez Rubio ha tenido muy pocos minutos. Solo ha tenido siete apariciones y hasta el partido contra Unionistas registró su primera asistencia.

Sin embargo, el colombiano no es el único que no ha tenido protagonismo a pesar de su condición de estelar. Raúl de Tomás, delantero estrella, no sabe lo que es jugar en el Rayo comandado por Íñigo Pérez.

Ahora bien, como en el partido de Copa del Rey, el estratega optó por utilizar un once titular plagado de suplentes, al final, Óscar Trejo, dejó en claro que no se conforman con ello. “Hoy había muchos compañeros que no tienen muchos minutos y queremos poner las cosas difíciles a los habituales. A ver si el sábado cambiamos esa dinámica en liga”, remarcó otro de los referentes del equipo del barrio obrero de Madrid.

¿Cuándo vuelve a jugar el Rayo Vallecano?

El próximo encuentro del equipo de James Rodríguez, será el sábado 7 de diciembre, a las 12:30 p.m. (hora Colombia), contra el Valencia, en el estadio Nuevo Mestalla, por la fecha 16 de la Liga de España.