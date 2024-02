"James Rodríguez es el mayor error de la historia de Sao Paulo en materia de contratación"

A la espera de que se defina la situación de James Rodríguez en Sao Paulo , al colombiano no le perdonan su actitud e intención de irse, por lo que las críticas le han llegado de todos los frentes. En esta ocasión, un exfutbolista brasileño fue el encargado de referirse sobre el cucuteño.

La posible salida del ‘cafetero’ en el cuadro paulista no ha caído muy bien en el entorno 'tricolor', donde las críticas no han faltado hacia James, destacando su poco protagonismo en los meses que estuvo activo. Así como lo destacó José Ferreira Neto, un exjugador de la Selección de Brasil y con paso por el Sao Paulo.

“El mayor error de la historia de Sao Paulo en materia de contratación fue James Rodríguez. Un jugador mediocre, hizo un gran Mundial y todos lo consideran un jugador estrella”, indicó de entrada Neto, quien se mostró con cara de ‘pocos amigos’ al ser cuestionado sobre el colombiano y su posible partida del conjunto ‘tricolor’.

James Rodríguez con Sao Paulo - Foto: Wagner Meier/Getty Images

No obstante, la cosa no quedó ahí, pues el exfutbolista le bajó la ‘caña’ al colombiano, afirmando que no estuvo al nivel de lo que representa la camisa e historia del conjunto paulista: “James no limpia mis botas, ni las de Djalminha, Alex, ni Zenon. Es una pena que haya vestido la camiseta de uno de los clubes más grandes del mundo”.