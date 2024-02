"James Rodríguez es un 'excrack', tiene que escribir una nueva historia": le bajan caña en Brasil

James Rodríguez cambió de decisión y ahora continuará en el Sao Paulo, después de haber hablado con su entrenador Thiago Carpini y con directivos del cuadro brasileño, manifestando su arrepentimiento tras haber pedido salir del cuadro paulista por falta de oportunidades.

En ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con el periodista brasileño Paulo Vinicius, quien contó pormenores de la conversación de James Rodríguez con sus jefes en Sao Paulo. El comunicador, además, reveló quién fue el intermediario para concretar la continuidad del cucuteño.

“Se dice en Brasil que lo que pasó con el colombiano es que como James no tuvo nuevas oportunidades en otro club y que Sao Paulo no tenía la plata para hacer la rescisión del contrato. Así, no creo que haya sido así, porque James fue el que solicitó su salida después de que no viajara para jugar la Supercopa, porque no iba a tener acción”, fueron las palabras iniciales.

“El presidente de Sao Paulo estaba muy ansioso para que James no continuara trabajando y entrenando. Estaba férreo en la decisión de que “si se quería ir, que se fuera”. Pero en la dirección de fútbol dijeron que esperara. El Botafogo le preguntó al ‘tricolor’ para fichar a James, porque fuera de Brasil no tiene mucho mercado; no hubo propuestas”, agregó Vinicius.

James Rodríguez y Robert Arboleda - Foto: AFP NELSON ALMEIDA/AFP

Publicidad

“La presencia de Rafinha, que es su amigo y compañero desde el Bayern Múnich pudo haber influido en la decisión que tomó James Rodríguez. James fue a hablar con Rafinha y el lateral conversó con la dirección deportiva de Sao Paulo. Después el club fue a hablar con Jorge Mendes y el empresario les dijo que James se había precipitado. James siguió entrenando porque tenía que cumplir el contrato y ahí le explicó sus razones al entrenador, por lo que se quería quedar”, continuó el relato.

Para ir terminando en sus declaraciones, el periodista Paulo Vinicius dio unas fuertes declaraciones sobre James Rodríguez y su presente deportivo: “No ha pedido disculpas, ni al presidente, ni al director deportivo. Pero sí se disculpó con el grupo de compañeros y con el entrenador. James es un jugador fantástico pero ahora es un ‘excrack’, porque renunció a este rótulo. Me acuerdo de Rafa Benítez cuando dije que a él le gusta más la vida que la competencia y para ser un jugador de élite hay que estar enfocado”.

Publicidad

James Rodríguez ya está entrenando a la par de sus compañeros, esperando volver a tener acción. Sin embargo, deberá esperar a que su equipo clasifique a la próxima fase del Campeonato Paulista, pues no fue inscrito para la fase regular.