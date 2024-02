Andrés Escobar, el eterno 'caballero del fútbol' colombiano: acá su historia en el fútbol

Andrés Escobar fue considerado como uno de los jugadores más importantes en el proceso de la Selección Colombia, justo en el momento en el que Francisco Maturana y Hernán Darío Gómez, eran técnico y asistente del seleccionado de nuestro país. El nacido en Medellín se ganó un espacio en el balompié de nuestro país paso a paso y justo cuando se hizo conocer defendiendo los colores de Atlético Nacional, en la temporada de 1986, cuando hizo debut en primera división.

Su debut le llegó cuando tenía 19 años y se comenzaba a erigir como un zaguero de gran porte físico, rápido en las coberturas y los cierres, de juego aéreo importante, con capacidad para sacar el balón limpio desde la defensa y a pesar de su posición, limpio para ir a la disputa de los balones. En su palmarés quedó consignado el título de la Copa Libertadores de América en 1989, uno de los hitos más relevantes de los clubes nacionales más allá de las fronteras.

En la medida en que fue sumando experiencia en el fútbol profesional con los 'verdolagas', también se destacó a tal punto de haber sido convocado al seleccionado colombiano en 1998. Fue en un duelo contra Canadá, y dentro de sus gestas recordadas con la amarilla fue un gol de cabeza contra Inglaterra, en un escenario con historia como el estadio de Wembley. 1-1, registrado el 24 de mayo de 1988, con Andrés Escobar como protagonista.

Familiares y amigos recordaron en Expediente Final todo lo que implicó el autogol de Andrés Escobar y la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Estados Unidos en 1994. Es por ello que revivieron las palabras que les dio el jugador y lo que vieron en él tras este doloroso partido.

Foto: AFP

¿Cuántos mundiales de fútbol jugó Andrés Escobar?

Escobar Saldarriaga, nacido el 13 de marzo de 1967 en Medellín, dejó en su hoja de vida su participación con Colombia en los mundiales de Italia 1990 y en USA 1994. Precisamente después del fracaso del seleccionado colombiano en la Copa Mundial de Estados Unidos y tras regresar a Medellín, el 2 de julio de 1994, el 'caballero del fútbol' fue asesinado en un restaurante cercano a la capital antioqueña.

Los recuerdos de Andrés Escobar de parte del 'Sachi' Escobar

Santiago Escobar, técnico colombiano de la Universidad Católica, de Ecuador. Foto: AFP.

Ese desenlace fatal pegó duro entre el pueblo colombiano y además de eso, se generó gran escándalo a nivel mundial. Pese al paso del tiempo, Santiago 'Sachi' Escobar, exfutbolista y entrenador profesional, aún recuerda a su hermano. "La verdad es que yo no me lo he podido sacar de la cabeza y, si soy sincero, todavía lo lloro, porque la ausencia física me hace mucha falta", dijo al medio 'LUN'.

"Es uno de los amores de mi vida, lo sigo amando porque la relación que teníamos era extraordinaria. Un ser humano único", agregó 'Sachi' Escobar.

¿En qué equipos jugó Andrés Escobar?

La carrera en el fútbol profesional de Andrés Escobar comenzó en 1986 y sus clubes fueron los siguientes:

Atlético Nacional

Young Boys

Escobar también participó con Selección Colombia en torneos como Copa América y los mundiales de Italia 90 y USA 94.



Fue campeón en los torneos nacionales e internacionales así: