"James Rodríguez estaba enfurecido en el vestuario de León y hasta pateó las maletas"

El León del astro colombiano James Rodríguez sufrió su primera derrota en el torneo Clausura-2025 del fútbol mexicano el domingo, al caer de visita 2-1 contra Santos Laguna en partido de la undécima jornada jugado en el estadio Corona.

El Santos se llevó la victoria con un gol de cabeza del peruano Anderson Santamaría a los 90+2 minutos. El argentino Ramiro Sordo había igualado para el local a los 75 cuando entró al área por la izquierda y conectó un disparo a segundo palo.

El León se había puesto en ventaja a los 69 minutos con un disparo raso y cruzado del colombiano Stiven Mendoza en el área.

James Rodríguez fue titular y fue reemplazado al minuto 72. El astro colombiano embocó la pelota en el arco santista al 26 con un toque frente al arco, pero la acción fue anulada por fuera de lugar.

Tras perder el invicto, el León se quedó con 26 puntos y conservó el liderato. El Santos llegó a siete unidades con su segunda victoria. Justamente, ese resultado generó que el '10' de la Selección Colombia y del equipo 'esmeralda' se molestara, según revelaron desde territorio mexicano.

"Fue una semana interesante, con resultados extraños. Santos Laguna le ganó a León, en un partido raro. Me contaron que James Rodríguez estaba enfurecido en el vestuario, me dijeron un par de conocidos que lo vieron patear maletas y eso habla bien del colombiano porque no le gusta perder, menos contra el último. Eso le dio coraje", afirmó el periodista Gustavo Mendoza, en 'Fox Sports México'.

Pero eso no fue todo y en redes sociales se conoció un video, publicado por el periodista Christian Ramírez, en el que se observa cómo se fue James Rodríguez del estadio. "Circula el RUMOR de que salió molesto de TSM, tras su primera derrota en México. En exclusiva, este es el video de su salida de la cancha Lagunera", escribió en su cuenta oficial de 'X'.