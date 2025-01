James Rodríguez lo veía venir y pasó: se confirmó la noticia para Mazatlán contra León

James Rodríguez llegó a León de México y, de inmediato, se puso a disposición del entrenador, Eduardo Berizzo. Por eso, su debut no tardó en darse y fue el pasado 18 de enero, en la victoria 2-1 sobre Atlas . En dicho partido, fue clave, ya que le cometieron un penalti, tras una infracción de su compatriota Camilo Vargas, que Adonis Frías transformó en gol.

Posteriormente, recibió su primera titularidad y portó la cinta de capitán. Pero eso no fue todo, pues frente a Juárez, infló las redes y marcó el único tanto del compromiso para el 1-0 definitivo . Su alto rendimiento le significó ser parte del once ideal de la jornada en la Liga MX. Y no se conformó con ello, fue por más y en el siguiente duelo, lo demostró con magia.

Contra Chivas de Guadalajara, el mediocampista colombiano volvió a estar desde el arranque y aportó una asistencia, en el triunfo 2-1. Fue una seguidilla de partidos intensa; razón por la que desde territorio 'manito' hablaron de que estaría en el banco de suplentes para el juego de este viernes 31 de enero, cuando León visitara Mazatlán, en el estadio El Encanto.

Finalmente, eso se confirmó y se hizo oficial. El estratega, Eduardo Berizzo, 'destapó sus cartas' y dio a conocer la titular, en donde James Rodríguez, efectivamente, iniciará en el banco de suplentes. De esa manera, es la segunda vez, desde que fichó con el Club León, que vivirá un encuentro desde afuera, con su característica pasión, dando indicaciones y apoyando.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del Club León, en partido de la Liga MX Getty Images

Alineación titular de León vs. Mazatlán, por la Liga MX

Oscar Jiménez; José David Ramírez, Stiven Barreiro, Paul Bellón, Mauricio Isaís; Rodrigo Echeverría, Ángel Estrada, Sebastián Fierro; Édgar Guerra, Emiliano Rigoni y Ettson Ayón. D.T.: Eduardo Berizzo.

Programación de Mazatlán vs. León, con James Rodríguez

Día: viernes 31 de enero.

Hora: 8:00 p.m. (Colombia) / 6:00 p.m. (Sinaloa, Mazatlán).

Estadio: El Encanto.

Jornada: fecha 5 de la Liga MX.

Transmisión: plataforma digital 'Tubi' en México, y por Univisión y Telemundo en Estados Unidos.