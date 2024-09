James Rodríguez no se arrepiente de nada en su carrera: respondió a sus críticos

James Rodríguez está escribiendo un nuevo capítulo en España. Después de casi cinco años, regresó a un país donde fue feliz y brilló. En esta ocasión, su casa es Rayo Vallecano , quien le abrió las puertas y lo fichó para la temporada 2024/2025. Recordemos que la última vez que había jugado oficialmente en territorio ibérico había sido el 21 de junio de 2020, con la camiseta del Real Madrid.

Y es que en el cuadro 'merengue', disputó 125 partidos, marcó 37 goles y brindó 42 asistencias; además, ganó nueve títulos. Pese a esos números y la calidad que mostró en el terreno de juego, las críticas no faltaron y fue una constante que sufrió en otros clubes. En su paso por Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos y São Paulo, también la pasó mal y recibió ciertos señalamientos.

Justamente, en una entrevista con el canal oficial de YouTube del conjunto de Vallecas, le preguntaron "¿Qué consejo le daría al James Rodríguez que vino a Europa, con 19 años, si pudiera viajar en el tiempo?" . Su primera experiencia en el 'viejo continente' fue en Porto, cuando lo presentaron el 6 de julio de 2010; después, estuvo en el Mónaco y ahí dio el salto a la 'casa blanca', en el 2014.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del Rayo Vallecano, en partido de La Liga de España Getty Images

Medios internacionales se atrevieron a afirmar que el cucuteño no rendía o que no cumplía con las expectativas de los entrenadores, tras las diferencias con Zinedine Zidane, Rafael Benítez, Dorival Júnior, entre otros. De igual manera, le pedían más compromiso en la cancha, ayudando en fase defensiva. Por último, argumentaban que no se entrenaba como debía o con una buena actitud.

Publicidad

Pese a ello y en una muestra de carácter, personalidad y profesionalismo, James Rodríguez respondió "que no cambie nada, siga por ese mismo camino, sueñe con siempre ganar títulos, jugar bien y tenga esa misma hambre". Así las cosas, dejó claro que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho a lo largo de su carrera, con altibajos, aciertos, errores, alegrías, tristezas, lesiones y demás.